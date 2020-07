Krig i F1-kulissen: Mulig Kevin-gevinst

Renault har efter Steiermarks Grand Prix nedlagt protest mod de to Racing Point-racere. Alt afhængig af dommen kan Kevin Magnussen ende i pointene

To timer efter det ternede flag i Steiermarks Grand Prix har Renault nedlagt protest mod de to Racing Point-racere.

Får franskmændene ret i sine påstande og Sergio Perez samt Lance Stroll diskvalificeres, vil det forfremme Daniel Ricciardo til sjettepladsen, ligesom der også vil falde bonus af til Kevin Magnussen og Haas.

Danskeren vil i så fald blive nummer ti til et enkelt point.

Protesten, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, dækker over en række påståede forseelser. Den altoverskyggende er den underliggende mistanke om, at de lyserøde Racing Point har kopieret for meget fra partneren Mercedes.

Renault hævder i protesten, at Racing Point ikke selv har konstrueret alle de dele, som reglerne dikterer, at de selv skal designe.

Første slag i denne krig står ved dommerne fra klokken 19.20.

- Vi bekræfter, at Renault F1 Team har bedt stewards tage stilling til lovligheden af Racing Points RP20. Vi har ikke yderligere kommentarer, før stewards har nået sin afgørelse, siger en talsmand.

Renault nedlagde også protest mod Haas tilbage i 2018 og lovligheden af VF-18'erens gulv. De fik ret, hvilket kostede diskvalifikation af Romain Grosjean i Italiens Grand Prix.