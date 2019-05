Kronprinsen bad om selfie med Kevin

BARCELONA (Ekstra Bladet): Større anerkendelse kan man næsten ikke få som idrætsmand. Blandt de første gratulanter oven på den overbevisende kvalifikation til Kevin Magnussen i Spanien - sølle 11 tusindedele adskilte de to Haas-teamkammerater som klart bedste midterhold - var kronprins Frederik.

Danmarks næste konge var flankeret af noget af det tætteste, man kommer på blåt blod i dansk erhvervsliv LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen.

Senest kronprinsen var besøg i Formel 1-paddocken var på Monza i 2014.

- Han er interesseret i motorsport og har været gæst før. Han har også motorsport i familien; prins Joachim kører historisk race. Det kan være, jeg kan få lokket ham ned i en racerbil en gang, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Det ville være hyggeligt at prøve kræfter mod prins Joachim. Men det er bare en stor ære at have så fint besøg.

Under en løbsweekend optræder Kevin Magnussen på flere selfies, end han kan tælle. Selv Frederik bad om en.

Omstændighederne var noget mere lykkelige, end sidst de mødtes. Hvilket var sidste weekend i Aarhus Domkirke til begravelsen af Anders og Anne Holch Povlsens tre børn.

Den anden yderst prominente gæst understreger, hvilken status den danske F1-stjerne har, og i hvilke kredse han er velkommen.

Siden debuten i Formel 1 har mange danske motorsportsfans drømt om, at Lego ville poste penge i Kevin Magnussens eller andre danske racerkøreres karrierer.

Privat har Kevin Magnussen ageret privatchauffør på en racer for Kjeld Kirk Kristiansen. Foto: Jan Sommer

Ikke mindst fordi Kjeld Kirk Kristiansen er kendt for at være glad for hestekræfter; både de motoriserede og de firbenede.

Men der gemmer sig ingen glade nyheder i den retning. Besøget af både kronprins og LEGO-milliardæren var af privat karakter.

- Det er ikke derfor, at Kjeld er på besøg. At der er et eller andet kommercielt samarbejde på vej, fortæller Kevin Magnussen.

- Kjeld og jeg har mødt hinanden nogle gange til forskellige arrangementer, og jeg har kørt Kjeld rundt i nogle af hans fede biler og vist lidt tricks på en racerbane. Hvor vi også har haft mulighed for at få et glas vin og hygge.

- Han er bare en rigtig hyggelig fyr med en stor interesse i motorsport, så det er kun naturligt, at han er velkommen her, siger Magnussen.

Vidste man ikke bedre, hvad mange andre i paddocken ikke gjorde, kunne den mediesky milliardær have været enhver anden voksen, F1-glad mand, som havde scoret et paddock-pas.

Se også: Dansk F1-håb i kæmpe drama: Frataget sejren

Se også: Renaults næste stjerne: Lundgaard på spring til F1

Haas venter med Ferrari-nyhed

Med den forskel at han og Frederik med største selvfølgelighed ligeledes gled ind hos Ferrari, hvor der også blev tid til at møde Sebastian Vettel.

En af LEGOs mangeårige partnere er Ferrari-sponsoren Shell. Gennem årene har legetøjsfirmaet lavet flere æsker i samarbejde med Formel 1, men den stenrige danske familie gør det mere velgørenhed end deciderede sponsorater.

Frie rammer hos Haas: - Så længe de ikke gør noget dumt

Så vild er Kevins nye racer

Uden Anders ingen Kevin