Kryptiske ord fra konen giver nyt håb

Michael Schumachers kone kommer med ord i forbindelse med en ny støttekampagne til manden, der lanceres på seksårsdagen for skiulykken

Se også: Schmeichel vinder stor kåring: - Han er fantastisk

29. december er det seks år siden, at Formel 1-legenden Michael Schumacher crashede i en skiulykke i Alperne og havnede i koma.

På årsdagen lancerer hans fanklub en ny støttekampagne på sociale medier, og den går under navnet 'KeepFightingMichael'.

I den forbindelse kommer hans kone Corinna nu med nogle af sine ellers sjældne ord om sin mand.

- Store ting starter med små skridt. Mange små sten, kan forme en stor mosaik. Vi er alle stærkere sammen, og de kombinerede kræfter i 'Keepfighting'-bevægelsen vil gøre det lettere at opmuntre andre, lyder det fra Corinna Schumacher i ord, der nu går verden rundt i så forskellige medier verden over som Time24, Daily Express og New Zealand Herald.

Ordene er naturligvis en anelse kryptiske, men ordene kan ikke andet end opfattes håbefulde.

Se også: Rival forarger: - Schumacher var aldrig en stor mester

Corinna Schumacher ankommer til mandens hospital for seks år siden. Foto: AP/Thibault Camus

Se også: Elmings julemareridt: Skulle have vidst bedre

Formanden for Michael Schumachers fanklub, Reiner Ferling, taler også i forbindelse med den nye kampagne.

- Desværre er vi nu fremme ved seksårsdagen for Michaels ulykke.

- Det har været seks år fulde af håb, om at han en dag skal ses i offentligheden igen. Vi ved, at Michael er i gode hænder, og at han får masser af kærlighed.

- Han er heldig, at han har så stærk en familie omkring sig. Som fanklub vil vi støtte på alle måder, det er muligt, siger Ferling.

Tidligere på måneden kom Schumachers læge Jean-Francois Payen også med nyt omkring tyskeren.

- Der er en en-tre-års-plan for regenereringsperioden.

- Jeg kommer lejlighedsvis på besøg og taler med familien om de fremskridt, jeg ser, sagde Payen tidligere på måneden.

Schumacher nåede at køre for både Jordan, Bennetton, Ferrari og Mercedes og vandt syv Formel 1-verdensmesterskaber og 91 grandprix-sejre, hvilket er flere end nogen anden racerkører gennem tiderne.

Debriefing fra Abu Dhabi: Gambler med F1-fremtiden

Et år efter Schumacher-ulykken: Barndomsbyen er i dyb sorg

Hjerteskærende Schumacher-brev afsløret: - Han nægter at give op