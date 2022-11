Kun én står i vejen for Kevin

Kevin Magnussens sensationelle pole-position i Brasilien fredag aften skal lørdag følges op i det såkaldte sprintløb, hvor danskeren altså starter foran alle konkurrenterne heriblandt verdensmesteren Max Verstappen.

- Han var på toppen i går. Præstationen var kæmpe stor, og jeg har aldrig set ham køre bedre. Jeg er virkelig spændt på, hvordan han vil angribe sprintløbet i aften, siger Jason Watt.

Magnussen er i topform, og Jason Watt mener, at der er gode chancer for, at den danske Haas-kører kan følge op på fredagens gode præstation. Han skal blot holde én kører bag sig.

- Det står mellem Kevin og Max i dag. Hollandske Max Verstappen kører sindssygt stærkt, og Red Bull-bilen er vildt hurtig på langsiden, så det bliver svært at holde hollænderen bag sig, siger Formel 1-eksperten, der påpeger, at alt stadig kan ske.

- Haas-bilen så fornuftig ud i går, men på papiret er det jo en af de langsomste på banen, og Verstappen har intet at miste, tilføjer Watt.

Selvom det bliver svært at slå verdensmesteren, er der gode muligheder for en top 3 i aftenens sprintløb.

- Umiddelbart er det ikke et løb, hvor folk risikerer alverden, så jeg vil sige, at det giver bedre chancer for topplacering, end hvis det var et hovedløb, siger Watt.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, spår gode chancer for dansk triumf i lørdagens sprintløb. Foto: Tariq Mikkel Khan

Masser af regn

Max Verstappen har en af de hurtigste biler og vil formentlig smadre alle konkurrenter på en tør bane. Derfor skal Kevin Magnussen håbe på skiftende vejrforhold forud for aftenens sprintløb.

- Hvis det regner, så har han bedre muligheder, i og med at han er længere fremme på banen, og konkurrenterne bliver mere påpasselige, siger Jason Watt og fortsætter:

- Haas-bilen er ikke særlig effektiv aerodynamisk, hvilket kan koste dyrt på langsiderne, men det betyder jo ikke noget, hvis det regner. Hvis jeg var Kevin, ville jeg håbe på regn.

Kevin Magnussen starter foran konkurrenter Max Verstappen og George Russel i lørdagens sprintløb. Foto: Ricardo Moreas/Ritzau Scanpix

Podie på søndag

Hvis Magnussen får et godt resultat i lørdagens sprint, kan man godt finde klaphatten frem til søndagens hovedløb.

- Det vil kræve et vildt hovedløb med masser af vejrskift, men der er chancer for, at han godt kan komme på podiet, siger Jason Watt.

- Jeg er meget spændt på at se, hvordan han vil gribe det an, men jeg er sikker på, at han ikke kommer til at forære noget væk, tilføjer han.

Farten så ganske lovende ud under sidste træning - se det sidste her.

