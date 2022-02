Kvajer sig midt i interview

Christian Horner, der chef for Formel 1-holdet Red Bull, måtte genoverveje sin udtalelse om, at sporten lokker kvinder til, fordi kørerne er "unge og smukke"

Egentlig var det et harmløst interview, der handlede om en populær tv-serie.

Men en specifik kommentar fra gæsten fik vedkommende til at trække i land.

Den stod Christian Horner for. Chefen for Formel 1-teamet Red Bull. I en samtale med talkSPORT var den 48-årige brite inviteret i studiet til at tale om den særdeles populære Netflix-serie 'Drive to Survive' og den kommende fjerde sæson, der har premiere 11. marts.

En dokumentarserie, der blandt andet følger rivaliseringen mellem flere af kørerne i motorsportens kongeklasse.

- Man skal huske, at Netflix laver et fantastisk show og programmer om mange ting, men hvad det har gjort for vores sport, er fænomenal. Formel 1 tiltrækker en ung, ny generation. Det tiltrækker unge piger, fordi der er så mange unge, smukke kørere, lød den omtalte udtalelse fra Horner ifølge VG.

Christian Horner krammer Max Verstappen, der vandt VM-titlen for Red Bull i december. Foto: MARK THOMPSON/Ritzau Scanpix

Laura Woods, journalisten bag interviewet, var vaks ved havelågen og udfordrede straks Horner på kommentaren ved at spørge, om det ikke var kørernes færdigheder bag rattet, der fik dem til at se med.

Og så genovervejede han sine ord.

- Vi ser gerne flere kvinder i sporten. Hvad enten det er kørere, mekanikere eller i andre funktioner på holdene.

Interviewet kredsede om sæson fire, der tager udgangspunkt i den spændende titelkamp fra 2021, hvor Red Bulls unge hollænder - Max Verstappen - tog VM-guldet foran den forsvarende mester Lewis Hamilton på den sidste omgang i Abu Dhabi.

I de senere år er der sket en større satsning på kvinder i Formel 1. Herunder den såkaldte W Series, der er etableret for de bedste kvindelige racerkørere.

