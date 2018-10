Kval i fare for Kevin-rival: Haas lurer på eksperiment

Haas-teamet pønser på at gamble med dæk-strategien til lørdagens tidtagning, som Nico Hülkenberg risikerer at misse efter crash i sidste træning

SUZUKA (Ekstra Bladet): Når kvalifikationen lørdag morgen dansk tid køres til Japans Grand Prix, pønser Haas-teamet på for første gang at eksperimentere med, hvilke dæktyper de benytter i forsøget på at nå startgriddens top ti.

Også selv om Force India tyder på at være ‘best of the rest’, og kun marginaler skiller de øvrige midterhold.

- Jeg er godt tilfreds med bilen og prøvede alle tre dæktyper. Nu må vi beslutte, hvad der er bedst til lørdag. Hvis det holder tørt til tidtagningen, hvilke dæk skal vi bruge til at gå videre, og hvilke vi vil vi gemme til løbet, siger Romain Grosjean.

Selv om denne weekends blødeste dækstype - supersoft - ikke falder fra hinanden så hurtigt, som det drilske hypersoft har gjort i de seneste løb, vil det om muligt formentlig være en fordel at benytte soft-dækket i Q2 for så at starte på det i selve grandprixet.

Romain Grosjean følte umiddelbart, at Haas var hurtige nok til at gøre forsøget.

- Jeg kender ikke springet endnu, men der er ikke kæmpe forskel mellem medium, soft og supersoft her. Altså et topteam kunne gå videre på medium, siger han til Ekstra Bladet.

Samtidig antyder han også, at hverken Sauber eller Toro Rosso ligger helt så tæt på Haas, som træningstiderne indikerer.

- Jeg ved, hvad vi har i ærmet. Jeg ved ikke, hvad de gemmer på, så det er svært vurdere. Vi ser det nærmere an lørdag og træffer en beslutning, siger han.

I nattens tredje træning benyttede ingen af Haas-kørere et af de to sæt soft, de har til rådighed, hvilket antyder, at det ene skal i brug under kvalifikationen.

Betingelserne var svære, som de dryppede over Suzuka uden at blive vådt nok til regndæk.

På den fedtede bane sendte Nico Hülkenberg sin Renault i væggen et par minutter før sessionen var overstået. Renault-mekanikerne kommer på overarbejde for at få den racer klar på to timer.

Ahhh no Nico out at Turn 5, hopefully all can be fixed in time for Quali pic.twitter.com/qdROC1W5hp — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) October 6, 2018

Kvalifikationen er i fare for tyskeren, hvilket er gode nyheder for Haas og Kevin Magnussen. Renault er nærmeste konkurrent i konstruktør-VM, og Hülkenberg deler syvendepladsen med den 26-årige dansker i den individuelle stilling.

Træningen gik ganske smertefrit for Haas. Efter at have haltet efter sin teamkammerat fredag, var Kevin Magnussen 10. hurtigst under træningen marginalt bedre end Romain Grosjean.

Følg kvalifikationen til Japans Grand Prix fra klokken 08.00 dansk tid

