Kvalen røget: Schumacher i kæmpecrash

MONACO (Ekstra Bladet): - Hold jer fra murene!

Sådan lød rådet og opsangen fra Haas-teamchef Günther Steiner til sine to nybegyndere før første møde med Monacos ubarmhjertige gader.

Han understregede vigtigheden af slippe rent gennem træningerne. Ikke mindst fordi Haas har færre reservedele på lager til dette løb end noget andet team.

Mens alle troede, det var Nikita Mazepin, som ville dumme sig, har weekenden udviklet sig anderledes.

Russeren var hurtigst i fredags og lagde også bedst ud i tredje træning, før Mick Schumacher overtog showet.

På den negative måde.

Han præsterede ganske vist 14. hurtigste tid foran sin kollega, men kort efter på den næste push-omgang mistede han kontrollen på et af de hurtige steder på banen.

Det gik galt på vej ud af ‘Casino’ - præcist samme sted som Jason Watt smed en F3000-sejr i 1998 med en ulykke - og den Haas-racer var temmelig medtaget.

- Jeg er virkelig ked af det, sagde Mick Schumacher, før han vendte tilbage til garagen og trøstende klap på skulderen fra Kevin Magnussens tidligere løbsingeniør Gary Gannon.

Bilen var så smadret, at Haas-mekanikerne var i kapløb med tiden for at få den klar til tidtagning. Et løb, de tabte.

Med over en time til kvalifikation meddelte teamet, at man er ved at undersøge skaderne på chassiset og ikke kan nå at stille med en færdig bil.

Derfor starter Mick Schumacher sidst, når stewards har givet ham den obligatoriske dispensation til at deltage.

Haas så ellers ud til at have en reel chance for at klare sig videre til Q2 for første gang i denne sæson.

Max Verstappen toppede tiderne foran de to Ferrarier, der er genopstået i Monaco.

Ekstra Bladet dækker kvalifikationen til Monacos Grand Prix live fra klokken 15.