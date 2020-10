Kvalens skjulte stjerne

Med Mercedes’ ubetingede støtte og en yderst imponerende juniorkarriere bag sig er George Russell en af fremtidens Formel 1-stjerner.

Alligevel er den 22-årige brite i fare for at miste sin plads hos Williams til næste år.

Ligesom hos Haas spiller pengene ind hos teamet, der henover sommeren fik nye ejere.

Sergio Pérez og hans sponsorstærke mexicanske bagland er klar til at købe sig ind, hvis ikke der bliver plads til den vragede Racing Point-kører hos Red Bull.

Men kvalifikationen til Portugals Grand Prix på Portimão understreger, hvorfor Mercedes har Russell på kontrakt og mener, at han er fremtidens mand.

Han klemte sig videre til Q2 ved at slå begge Alfa Romeo og begge Haas. Teamkammeraten Nicholas Latifi sluttede sidst næste et sekund efter.

Dermed står der 12-0 i kvalifikation hos Williams denne sæson. Sidste år vandt Russell 21-0 over Robert Kubica og har dermed stadig aldrig tabt en tidtagning til en teamkammerat i Formel 1.

I Q2 fik han endda ram på Ferraris Sebastian Vettel og starter derfor løbet som nummer 14.

Tyskeren fik endnu en lussing af Charles Leclerc, som starter helt oppe som firer bag Max Verstappen.

Kevins usikre amerikanske drøm

Bossen forklarer sig: Ja, det var svært

Mødet med Portimão var lige så svært som forventet for Haas. Kevin Magnussen var bedste i de tre træninger, men tabte, da det gjaldt.

Romain Grosjean var 0,144 sekunder hurtigere end Kevin Magnussen. Franskmanden starter 18'er med danskeren skråt bag ham.

- Dækkene bliver bare bedre og bedre, men vi havde et benzinproblem med bilen, som gjorde, at vi kun kunne køre to forsøg på hvert sæt, sagde danskeren efterfølgende.

- Udover det fik jeg trafik på mit første forsøg, lærte ikke det store, og så er man bare på hælene.

- Alt taget i betragtning var det en hæderlig omgang, men P19 er ikke særlig godt, siger Magnussen.

Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Hos Mercedes dominerede Valtteri Bottas, og det lignede en pole-position til finnen, før Lewis Hamilton i allersidste forsøg slog ham med en tiendedele af et sekund.

Michael Schumachers rekord på 91 sejre står for fald søndag.

Debriefing fra Portimão: Meningen bag Kevins fyring

Kevins F1-farvel: Her er hans lukrative alternativ