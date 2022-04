Kvaler for Kevin: Spøjs dag

Ferrari lader til at have overtaget i Melbourne foran Red Bull, men ellers er posen rystet godt og grundigt.

Fredagens træninger tyder på, at McLaren er bedre her end hidtil, Alpine chokerede alt og alle, mens Mercedes var påfaldende langsomme.

Udgangspunktet for Kevin Magnussen og Haas var også noget ringere end i Bahrain og Jeddah.

Danskeren kæmpede tilmed med sygdom i kroppen.

- Jeg havde det ikke fantastisk, da jeg vågnede i morges, men vi fik stadig kørt nogle omgange, og jeg fik en følelse for bilen. Forhåbentlig har jeg det lidt bedre lørdag, så bygger vi derfra og får en god tidtagning igen, siger den 29-årige dansker.

I anden træning blev han noteret for 16. hurtigste tid med Mick Schumacher på 18. pladsen, hvilket mere mindede om Haas anno 2020-2021 end 2022.

- Det ser ud til, at vi stadig har lidt arbejde at gøre med balancen, når vi kører med lidt brændstof, mens bilen er mere i vinduet, når den er fuldt tanket, siger Magnussen.

Ingeniørerne får travlt hos Haas for at rette op på en skuffende fredag. Foto: Con Chronis/Ritzau Scanpix

Første træning blev primært brugt på at samle data og evaluere en mindre ændring af VF-22’erens diffuser (den bagerste og nederste del af bilens aerodynamik).

Samtidigt bøvlede Haas også med hjulophænget i Mick Schumachers side af garagen.

- Ikke en perfekt dag for os med forskellige problemer, men anden træning var allerede bedre end den første, så vi skal bare arbejde lidt mere. Teamet arbejder hårdt mod tredje træning, så vi ender, hvor vil være, siger teamchef Günther Steiner.

Mercedes var helt væk fra brættet.

Tyskerne kæmper med at få varme i dækkene og famler lidt i blinde for løsninger. Kvalifikations-simulationen i anden træning udløste 11. og 13. hurtigste tid til de forsvarende konstruktør-verdensmestre.

- Lige nu, uanset hvad vi gør ved bilen, betyder det ingen forskel. Det er det svære. Vi er optimister, vi laver ændringer, men der kommer ingen forbedringer. Det er en tricky bil, siger Lewis Hamilton.

Fortsatte problemer hos Mercedes. Foto: Paul Crock/Ritzau Scanpix

Teamkammeraten George Russell var ikke mere opløftende i sin analyse.

- Vi skal gå igennem alt data, for vi har prøvet alt muligt med setuppet, men resultatet er det samme.

- Når man tror, at man har kørt en god omgang, og man ser, at man er 11’er. Det er ikke, hvor vi vil være som team, siger briten.

Alpine F1 Team - nu tilbage i overvejende blåt efter to løb i lyserødt til ære for titelsponsoren BWT - var fredagens store overraskelse.

Alpine kører med disse farver resten af sæsonen. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Både Fernando Alonso og Esteban Ocon var flyvende, og spanieren formåede at splitte de to Red Bull. Han kører med en helt ny Renault-motor, da den, som futtede af i Jeddah, ikke stod til at redde.

Dog skulle man tro, at havde skruet lidt mere op for motorerne end rivalerne.

Formel 1 har tydeligvis været savnet i Australien. 112.466 tilskuere var på plads - til fredagstræninger!

SE OGSÅ: Debriefing fra Jeddah: Pumper milliarder i F1