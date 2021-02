Lægger ny plan: Mindre pizza

Når 2021-sæsonen går i gang, bliver det tredje sæson i træk, at Lando Norris sidder i McLaren-raceren.

Den 21-årige brite har en ny plan for den kommende sæson.

- Jeg har forsøgt at være strengere med visse ting blandt andet med mad og forsøger ikke at have at spise pizza så ofte.

- Jeg kan stadig spise lidt sødt, men der er også den fysiske side af det. Jeg forsøger at gå mere i træningslokalet, fordi jeg kæmper med den del af det, siger han i forbindelse med præsentationen af den nye McLaren-racer ifølge Daily Star.

Det er nemlig ikke altid, at motivationen er helt i top.

- Jeg ved, at jeg er i Formel 1, og jeg er i en meget privilegeret position, men det betyder ikke noget, for jeg kan stadig kæmpe med at komme ud at løbe ud eller gå i træningslokalet og løfte vægte.

Mens Carlos Sainz senest var Lando Norris' teamkollega i McLaren, er der nu kommet ny mand i garagen.

Fremover er det bundrutinerede Daniel Ricciardo, som Norris skal måle sig op mod.

- Jeg tror ikke, at Daniels ankomst vil gøre det sværere for mig.

- Jeg arbejdede med Carlos, som er en ekstremt god kører, og der er ting Carlos vil være bedre til end Daniel og omvendt, siger Norris.

Debriefing fra Abu Dhabi: I kulissen til Kevins farvel

Mirakel at det lykkes

Kevin-historierne, der aldrig blev skrevet