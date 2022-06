Lægger sag an mod Haas

Nikita Mazepin går rettens vej for at få udbetalt sin hyre for indeværende sæson fra Haas-teamet

Sagaen om Nikita Mazepins exit fra Haas F1 Team får endnu et kapitel.

Formel 1-teamet har siden annulleringen af sponsorkontrakten med Uralkali kæmpet om 150 millioner kroner med racerkørerens far Dmitrij Mazepin, og nu melder sønnike sig ind i kampen.

Han har lagt sag an mod Haas, bekræfter Nikita Mazepin under en rundbordssamtale med udvalgte russiske journalister.

- Da kontrakten blev ophævet, havde jeg stadig lønudbetalinger til gode for dette år. Og de er stadig ikke blevet betalt. I min verden burde arbejdsgiveren som minimum betale løn indtil tidspunktet for afskedigelsen og formentlig betale en eller form for fratrædelse, siger Mazepin ifølge blandt andre den russiske sportsportal Championat.

- Og når heller verden sparker dig et vist sted .. det er formentlig forkert. Men det er bare min holdning.

De russiske farver var på VF-22'eren, men blev fjernet umiddelbart efter invasionen af Ukraine. Foto: Jan Sommer

- Jeg taler kun om det faktum, at kontraktlige forpligtelser ikke blev fuldt. Denne gang. I må også forstå, at vi havde to uafhængige kontrakter. At bryde aftalen med titelsponsoren (Uralkali) havde ikke direkte indflydelse på min fremtid på teamet, mener Mazepin.

- Så de traf to separate beslutninger. Jeg har ikke set mine penge, så vi skal i retten.

Siden fyresedlen fra Haas har Mazepin fokuseret på sin nye fond ‘We Compete as One’, der skal hjælpe russiske og belarusiske atleter ramt af det internationale samfunds sanktioner som følge af Vladimir Putins invasion af Ukraine.

Han drømmer stadig om comeback til Formel 1 som kører og på sigt som forretningsmand, hvilket dog næppe sker så længe sportens kommercielle ejere er amerikanere, holdene er britisk og italiensk domineret, og der fortsat kun er en torsdag i hver uge.

Selv uden krig i Ukraine er det svært at få øje på, hvem der ville binde an med Mazepin efter 2021-sæsonen.

- Jeg tror, at jeg en dag bliver del af industrien som forretningsmand, men jeg vil ikke haste ind i den.

- På en enkelt dag blev jeg efterladt på sidelinjen. Mit team glemte alt om mig. Efter at have fordøjet det, indså jeg, at jeg kan hjælpe andre sportsfolk i samme situation. Derfor bruger jeg al min fritid på min fond, siger Mazepin.

