Lagt for had efter kæmpe ulykke

Lewis Hamilton vandt gårsdagens britiske Formel 1 Grand Prix på Silverstone, men det blev en kontroversiel sejr, da Hamilton under løbet havde et sammenstød med konkurrenten Max Verstappen.

Sammenstødet, der skete allerede på første omgang, endte med at sende Verstappen ud af løbet.

Hollænderen kunne selv gå fra bilen men måtte senere på hospitalet for at blive tjekket.

De to konkurrenters sammenstød ledte til mange racistiske kommentarer på de sociale medier rettet mod Lewis Hamilton.

Det har fået Formel 1-organisation til at udsende en udtalelse på Twitter, hvor de fordømmer denne opførsel.

'Under og efter gårsdagens britiske grandprix blev Lewis Hamilton udsat for flere tilfælde af racistiske mishandling på sociale medier efter en kollision i løbet.

Formel 1, FIA og Mercedes-AMG Pertronas F1 team fordømmer på det kraftigste denne adfærd. Disse folk har ingen plads i vores sport, og vi opfordrer til, at de bliver holdt ansvarlige for deres handlinger.

Formel 1, FIA, kørerne og holdene arbejder på at opbygge en mere inkluderende sport, og sådanne uacceptable tilfælde af online mishandling skal fremhæves og elimineres.'

Max Verstappen nåede kun en halv omgang, inden han måtte forlade løbet på Silverstone. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Ingen undskyldning

Efter gårsdagens løb udtalte Hamilton på et pressemøde, at han ikke følte, at han skyldte Verstappen en undskyldning for sammenstødet.

- Jeg føler ikke lige nu, at jeg har noget, jeg skal undskylde. Vi er ude at køre et løb. Jeg hører, at Max er på hospitalet, og det bekymrer mig. Ingen af os har intention om at skade hinanden, så jeg håber, at han er okay.

Med sejren reducerede Lewis Hamilton Max Verstappens forspring fra 33 til 8 point. Der resterer 12 løb i Formel 1-sæson.

Det næste løb bliver kørt i Ungarn 1. august.