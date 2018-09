Langer hårdt ud efter F1-kollegaer: Bosser uden nosser

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Når stolelegen i Formel 1 meget snart er overstået, tegner det til, at talentfulde Esteban Ocon bliver den helt store taber. Den nuværende Force India-kører står uden kontrakt for 2019.

Som del af Mercedes’ talentprogram styrer Toto Wolff hans karriere, og Mercedes-teamchefen er mildest talt rasende over, hvordan et par andre teambosser har opført sig hen over sommeren.

I Singapore på direkte tv lukkede han for alvor op for anklagerne.

- Hvad der foregik i juli og august var ufatteligt. Der var så meget politik i baggrunden, løgne og skjulte dagsordener. Ikke alle de gode drenge ender med at sidde i en bil; formentlig er Esteban en af dem. Men vi tager os af ham, siger han.

- I juli havde han to kontrakter på bordet, og det var et spørgsmål om at vælge den rigtige af dem. Han er endt uden, fordi nogle folk ikke har nosserne til at leve op til, hvad de siger.

De nosseløse teamchefer, Toto Wolff refererer til, er McLarens Zak Brown og Renaults Cyril Abiteboul. Esteban Ocon nåede ifølge Ekstra Bladets oplysninger at få lavet et sæde til McLarens 2019-racer, men teamet valgte i sidste ende Carlos Sainz og Lando Norris.

Og Renault fik i 11. time fik overtalt Daniel Ricciardo til et chokskifte. Australieren vedkendte i Singapore, at han spiller en rolle i Esteban Ocons uheldige situation.

- Jeg gjorde det ikke for at tage røven på ham. Men konsekvensen af mit skifte har sat ham i lidt af en position, konstaterer han.

På papiret har både Williams, Haas og Toro Rosso ledige pladser. I Singapore blev Pascal Wehrlein frigivet fra Mercedes-talentprogrammet, så han kunne i princippet skrive kontrakt med et hvilket som helst team.

Toto Wolff ser derimod Esteban Ocon som Mercedes-kører, når Lewis Hamilton stopper - eller allerede fra 2020, hvis Valtteri Bottas ikke præsterer.

Toto Wolff - her i Monaco - er utilfreds med, at andre teams spiller på flere heste. Om end han nu selv gjorde det, mens han forsøgte at placere Esteban Ocon hos Renault eller McLaren. Foto: Jan Sommer

Så Mercedes-tilknytningen forbliver intakt, og bossen har ingen planer om at lade andre skrive længere kontrakt med franskmanden for at sikre ham en plads.

- Ikke i en million år. En dag sidder han i en Mercedes og vinder løb og mesterskaber og viser alle andre, at de tog fejl, siger Wolff.

Dermed forklarer Mercedes-teamchefen selv, hvad problemet egentlig er.

Ferrari-holdene Sauber og Haas samt Red Bulls B-team Toro Rosso ser ingen idé i at fortsætte udviklingen af Esteban Ocon en sæson - uagtet hans talent - når han alligevel har kurs mod Mercedes.

Sidste chance for Ocon er Williams, men selv om de benytter Mercedes-motorer er Wolff ikke villig til at betale prisen. Det hæderkronede, men økonomisk trængte team har kun råd til at tage kørere, som kommer med penge.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger koster et Williams-sæde i størrelsesordenen 20 millioner dollar. Hvorfor der højst sandsynligt sidder mindst en russer i cockpittet; både Sergej Sirotin og Artem Markelov har så mange penge bag sig. Dog er det andet Mercedes-talent George Russel også på tale her, men for Williams giver det også mere mening at have en kører i nogle sæsoner - i stedet for at give ham en enkelt.

Foto: AP

Hovedpersonen kan ikke stille så meget andet op end at levere på banen.

- Jeg er ikke frustreret, jeg er virkelig skuffet. Det er mere ordet, siger Ocon.

Franskmanden skulle i Singapore have indgået en aftale om at være tredjekører for Mercedes i 2019.

