Langer ud efter rival: - Han skal straffes!

Williams’ Alexander Albon var meget kritisk over for Fernando Alonsos kørsel på det afgørende tidspunkt af den kaotiske F1-kvalifikation i Baku

BAKU (Ekstra Bladet): Teamradioen er ofte kilde til Formel 1-stjerners ægte følelser og ucensurerede holdninger.

Williams’ Alexander Albon var i situationen meget vred, da Fernando Alonso frarøvede ham (og blandt andre de to Haas-kørere) den sidste chance for at sætte en hurtig omgang i de kaotiske sidste minutter af kvalifikationen til Aserbajdsjans Grand Prix.

- Han skal straffes. Det er han nødt til. Det er latterligt, fnyste han over radioen.

- Han gjorde det hele omgangen, han kørte langsomt med vilje. Det var så tydeligt, som han kørte af banen. Han bremsede så tidligt og kørte så af banen.

Sådan en afkørsel udløser gule flag, så de bagvedliggende skal bakke af. For den udspekulerede er det en nem måde selv at sikre, at ingen bagved får en chancen for at forbedre sig, så man selv er sikker på at gå videre.

I mixed zone vidste Albon godt, at han havde sagt rigeligt over radioen. Han var ikke meget for at uddybe sine kommentarer.

- Jeg vil lade det op til jer at beslutte. Se på det og kommenter senere, sagde han.

Fernando Alonso gjorde det svært for de øvrige at nå rundt til at sætte en sidste omgang - og så kørte spanieren selv af til allersidst. Foto: Jan Sommer

Alexander Albon kunne dog godt tænke sig en regel a la, hvad man benytter i amerikansk Indycar.

- Jeg synes, det ville være en god idé, hvis vi fik en regelændring, så folk der forårsager gule eller røde flag, får deres omgangstid annulleret. Vi har talt om det for nyligt, men det er ingen straf til køreren, som begår fejlen. Og selvfølgelig bliver der spillet små spil.

- Jeg er ikke vred på Fernando. Han er kvik, og han udnytter systemet godt, siger Albon.

Spanieren afviste alle anklager og henviste til sine gamle dæk og for varme bremser ...

Kevin Magnussen blev indirekte påvirket af situationen. Tidtagningen var i praksis allerede spoleret, da de to Haas ikke nåede ud først i køen, men danskeren var godt knotten over, at Valtteri Bottas som den eneste kører bag Fernando Alonsos gule flag alligevel var i stand til at forbedre sig nok til at slå danskeren ud.

Stewards så ikke på situationen med Fernando Alonso eller Valtteri Bottas for den sags skyld. I stedet undersøgte de, hvorvidt Lewis Hamilton og Lando Norris tidligere i Q1 havde kørt for langsomt.

Begge slap uden videre påtale.

