Lars Seier raser over Frank Jensen: 'Uforskammet og flabet'

Beslutningen om at stoppe Formel 1-projektet i København burde have været offentliggjort for længe siden, så alle implicerede parter ikke arbejdede videre for en dødssejler, mener rigmanden Lars Seier Christensen

Lars Seier Christensen er godt gal i skralden.

Ikke så meget fordi Formel 1 ikke kommer til København - men på overborgmester Frank Jensen.

For den danske rigmand, der selv har skudt adskillige millioner i projektet, mener, at Jensens beslutning fredag om at give formel 1-projektet i København dødsstødet, er blevet trukket alt for længe ud - at han med andre ord føler sig til grin over at have lagt tid og penge i et projekt, der kunne og burde have været stoppet for langt tid siden.

Lars Seier Christensen - her sammen med Kevin Magnussen - mener, at han og en masse andre har arbejdet videre på et projekt, som Københavns Overborgmester, Frank Jensen, hele tiden har vidst var dødsdømt. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg er ret sur over det her.

- Ikke over, at det er besluttet ikke at gennemføre F1 i København, det vidste vi godt ville være en vanskelig ting at få igennem.

- Men jeg er sur over timingen. For den beslutning, der er truffet her, er rent politisk og ikke baseret på en reel vurdering af det store arbejde, vi har udført for at belyse fordele og ulemper ved projektet, skriver Lars Seier Christensen på sin Facebook-profil.

Han har frabedt sig at blive kontaktet omkring emnet, men henviser til netop det opslag.

Han er især utilfreds med, at Frank Jensen har spillet komedie som den interesserede borgmester under hele processen, når han hele tiden har haft intention om at lade projektet falde.

Selv ikke Seiers personlige underskudsgaranti til projektet, der altså skulle garantere økonomien, har haft en effekt, konstaterer han.

- Så det ER en ren politisk beslutning og den burde været truffet meget tidligere i Socialdemokratiet.

- Det er uforskammet og flabet over for os, for at sige det, som det er. Men sådan er det, når man blot kan skalte og valte med andre menneskers tid og penge, skriver Lars Seier, der dog ikke holder Frank Jensen hovedansvarlig.

Han takker alle samarbejdsparter - specielt Helge Sander, der har har arbejdet i årevis på projektet. Og så runder han af med, at han ikke lige umiddelbart har lyst til at kaste sig ud i et lignende projekt, der kunne sætte smil på mange danske læber.

- Det kommer til at vare en rum tid, før jeg igen prøver at gøre noget fantastisk for København og Danmark, må jeg sige.

- Desværre.

