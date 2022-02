Latterlig beslutning

Spørgsmål hænger i luften over både løbschef Michael Masi og Lewis Hamiltons fremtid i Formel 1.

Mercedes og den syvdobbelte verdensmester afventer næste uges møde i F1-kommissionen, hvor det internationale motorsportsforbund, FIA, fremlægger sin analyse og anbefalinger af den kontroversielle sæsonfinale i Abu Dhabi, før de træffer endegyldige beslutninger.

Her så Masi bort fra mindst to paragraffer i det sportslige reglement, da han før sidste omgang genstartede løbet, lod nogle overhalede biler passere safetycar, men ikke alle, så Max Verstappen kunne overhale Lewis Hamilton på sidste omgang og vinde kørernes verdensmesterskab.

Aston Martin var det tredje team til at lancere sin 2022-bil, og det første team til at vise en rigtig udgave af bilen. Red Bulls forleden var meget langt fra, hvad der rammer banen i Barcelona sidste på måneden, og Haas' viste kun computergenerede billeder. Foto: Zak Mauger/Aston Martin F1

Som de første konkurrenter i år udtalte Aston Martin-kørerne sig om den kaotiske afslutning før lanceringen af deres AMR22.

- Jeg har en holdning, og min holdning er, at det er latterligt, at vi ikke genoptog racerløbet på den måde, som vi skulle have genoptaget racerløbet. Du kan ikke ændre reglerne i slutningen af løbet og fortælle kun halvdelen af bilerne, at de må overhale, siger Lance Stroll.

- Uheldigvis var jeg en del af gruppe, som ikke fik lov til at overhale. Endda på spritnye dæk med muligheden for at overhale eller måske gøre noget. Det har aldrig været gjort sådan før, og det er vigtigt, at vi holder reglerne ensartede, konstaterede canadieren.

Sebastian Vettel i en noget mere langhåret udgave end i fjor og Lance Stroll besigtiger 2022-raceren fra Aston Martin. Foto: Zak Mauger/Aston Martin F1

Teamkammeraten Sebastian Vettel opfordrede til, at FIA og de kommercielle ejere fra Liberty Media prioriterede sporten og showet.

- Det vigtigste fremover er, at der er klarhed over, hvad der sker i disse situationer, så der ikke bliver stillet spørgsmål, siger tyskeren.

På sociale medier har Lewis Hamiltons store fangruppe krævet Michael Masi fyret, og det har ikke hjulpet på deres vrede, at radiobeskeder, hvor Red Bull lægger pres på løbschefen, i denne uge fik endnu en rundtur.

Næste uges møde bør klarlægge, hvad der sker med løbschefen fremover. En mulighed er at tilknytte flere personer til det udfordrende job.

Michael Masis beslutninger i Abu Dhabi er genstand for en intern FIA-undersøgelse. Foto: Jan Sommer

Sebastian Vettel misunder ikke Michael Masis opgave og håber, at han undgår en fyreseddel.

- Det er ikke altid det letteste at være i dommerens sko eller Michaels sko, men jeg synes, at han har gjort det fantastisk, især da han trådte til, efter Charlies (Whiting) pludselige bortgang, siger Vettel med reference til Formel 1’s legendariske løbschef, som døde af en blodprop under Australiens Grand Prix i 2019.

- Han har virkelig, virkelig været fokuseret og besluttet på at gøre det godt. Jeg kender ikke hans fremtid, men jeg håber, at han bliver, fordi jeg synes, at han generelt set har gjort det rigtig, rigtigt godt.

- Der hviler noget kontroversielt over det sidste løb, men det burde der ikke. Hvis du ser på helheden, har han gjort det rigtig godt, siger den firedobbelte verdensmester.

Hvad tjener Formel 1-kørerne. Bliv klogere på løn-hierarkiet her.