Latterlig straf!

Ved ternede flag blev der jublet over radioen, som var Kevin Magnussens niendeplads en sejr. Teamchef Günther Steiner var lykkelig, og Magnussen havde også svært ved at få armene ned.

Sæsonens to første point strøg lige ind på kontoen hos Haas - og så alligevel ikke.

Både danskeren og Romain Grosjean fik hver tildelt en ti sekunders tidsstraf for en teknikalitet på formationsomgangen.

De havde - ifølge dommerne - forbrudt sig mod det sportslige reglements artikel 27.1, som handler om, at køreren skal føre bilen alene og uden assistance.

Magnussens niendeplads og de to point blev derfor reduceret til en tiendeplads og et enkelt point.

Reglen, der fældede danskeren, møder skarp kritik af tidligere teknisk direktør i Formel 1 Gary Anderson.

'Straffen, der kostede Haas noget af det, de opnåede ved Ungarns Grand Prix ved at kalde Kevin Magnussen og Romain Grosjean ind, er latterlig.'

'Det er en dum regel, som ødelægger muligheden for at få et forspring på andre, hvilket gør hele pointen med Formel 1, hvor kørere og teams skal kæmpe mod hinanden, absurd', skriver Gary Anderson i sin klumme hos motorsportsmediet The Race.

Kevin Magnussen fik taget et point fra sig for en teknikalitet på formationsomgangen. Foto: Ritzau Scanpix

Det er dog ikke kun over radioen, at kørerne kan få hjælp. Der kommer også data op på instrumentbrættet med information om koblingspunkt og temperaturer, hvilket er styret af algoritmer, som er styret af teamet og ikke køreren.

'Vi taler om, at vi vil have fede racerløb, men vi har ofte for dumme, over-komplicerede regler, som ikke giver mening. Det er endnu et eksempel på, at der er for mange regler, hvilket er dårligt for Formel 1.'

'Det tekniske direktiv handler om at stoppe kørere med at få hjælp til dækopvarmning eller selve starten, men rådgivning om forhold og dækstrategi bør undtages fra det', skriver Gary Anderson.

Magnussens teamradio fra formationsomgang til racestarten Gary Gannon, løbsingeniør (GG): - Alle andre er på inters. Lad os få det her til at fungere. Kevin Magnussen (KM): - Argh. Vi har gjort det forkerte. Der er en tør en linje. GG: - Forstået. Hvad vil du gøre? Vi kører starten, og så finder vi ud af det. KM: - Copy that. GG: - Okay, Kevin. Jeg tror, vi bokser nu. KM: - Enig. Boks nu, boks nu. KM: - For tørvejrs, ikke? For tør. KM: - Boks nu for tør. GG: - Ja, vi bokser for tør. KM: - Boks for tør. GG: - Vi har dine dæk, og vi laver din flap. Til dæk et. Dæk et. GG: - Okay, Kevin. Du skal vente ved pitudgangen. Vent ved pitudgangen. Stop ved pitudgangen. Stop ved lysene. KM: - Got it. GG: - Gå til 'mode racestart'. Vent til der bliver grønt. Vis mere Luk

Efter tre weekender i træk med Formel 1 holder Magnussen og resten af feltet pause i næste uge, inden det igen går løs første weekend i august på Silverstone i England.

