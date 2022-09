Laura gør Kevin bedre

Det har kun gjort Kevin Magnussen til en bedre racerkører at blive far, siger far og farfar Jan Magnussen

Egentlig var det planen, at Jan og Kevin Magnussen i juni skulle have kørt Le Mans sammen endnu en gang. Men det tog ikke mange sekunder at parkere egne ambitioner, da tilbuddet fra Haas kom ud af det blå.

Danmarks mest vindende racerkører er lykkelig for at se sin ældste søn få endnu en chance i Formel 1. Da hans egen aktive karriere er i sit efterår, har der været lidt bedre tid til at komme på besøg.

Ekstra Bladet satte sig ned med Jan Magnussen for at tale om det uventede comeback, og hvordan både opholdet hos Chip Ganassi Racing i USA og familieforøgelsen har påvirket sønnens præstationer.

- Jeg var superglad, da han fik tilbuddet, og det skulle altid være hans valg, og det ville have været meget nemt for mig at tage. Men det er så også den største forskel på Kevin og jeg; han funderer lidt mere og har en rational tankegang over, hvad der er godt og dårligt, siger Jan Magnussen over en kop kaffe i Haas’ hospitality.

- Det afgørende var, at chancen for, at det ikke var det samme, som han forlod i 2020, var kæmpestor.

- Da han ringede og sagde det, var jeg bare sådan ‘yesss’, og så ventede jeg bare på, at han ville gøre det.

- Hvilke forbehold talte I om?

- Kontrakter og de muligheder han havde arbejdet for hårdt for at få bygget op i Amerika og hos Peugeot. Der har ligget arbejde i det. Nu er det jo den rigtige beslutning, men det vidste vi ikke der, og han ville være sikker i sig selv.

Jan Magnussen er stadig aktiv og går og glæder sig til at fylde 50 år, så hans licens bliver nedjusteret til sølv - det vil gøre ham meget attraktiv især i Le Mans-sammenhæng. Men i denne sæson er der bedre tid til at komme på besøg i Formel 1. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Han var lige blevet far. Jeg tror også, der har været samtaler derhjemme om det. Vi får børn, når vi kan bruge tiden på det. Så får man et barn, og så kører jeg sgu lige Formel 1 igen. Sådan nogle ting. Helt almindelige hjemlige ting. Der synes jeg, han har været stærk i hovedet på at få tankerne på plads, rationalisteret over, hvad de gode og dårlige ting var.

- Hvad gav året ude af Formel 1 ham?

- Allermest tror jeg, at han fandt glæden ved at være racerkører. Og så fik han noget ro på hjemmefronten. At blive far har kun gjort ham bedre.

- Man siger ellers, at det koster et par tiendedele ...

- Jeg har altid været far. Jeg har kørt Formel Ford, hvor jeg skulle være far, og Britt var gravid. Men jeg har jo altid været far. Talemåden er startet dengang, hvor racerkørere døde. Det var nok nemmere at hoppe ned i en potentiel brandbombe, hvis man ikke efterlod nogen. Sådan er det jo ikke mere. Motorsport er efterhånden mere sikker end cykelsport.

Kevin Magnussen havde sine halvsøskende på sin fars side med i Frankrig. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvordan er det at blive farfar?

- Fantastisk. Det er virkelig en mærkelig tanke at forene sig med den. Jeg føler mig privilegeret over at blive farfar i så ung en alder, at rent faktisk kan lege med mit barnebarn. Jeg håber, der er mange flere på vej, siger 49-årige Jan Magnussen.

- Jeg har venner på min alder, som lige er blevet far. Og jeg er lige blevet farfar. Men det er fandeme skønt. Jeg elsker det. Min far, Kevins farfar, er fandme en gammel mand. Det giver bare det hele en ekstra dimension.

- Som kører synes jeg, han er anderledes denne gang ...

- 100 procent enig.

- Hvordan?

- Den frihed, han viser i hovedet, hans tankegang og tilgang. Jeg føler, at han gør det meget mere uden at lægge det samme pres på sig selv og uden at mærke det pres, som folk lægger på ham.

- Der har helt sikkert været nogle tanker om, hvad skal der ske efter Formel 1. Det skal alle kørere finde plads til og leve med, at de ikke at ved, hvad der sker på den anden side.

Hustruen Louise og datteren Laura er jævnligt med til grandprixer. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Nogle er økonomisk godt stillet, så det ikke betyder liv og død; nogle er ikke så godt stillet, hvor det kan betyde en kæmpe ændring i livet. Kevin er godt stillet, men han kunne ikke pensionere sig selv. Året ude af Formel 1, hvor han kørte i Amerika, kom tilbage på podiet og fandt noget kærlighed til race og så, at der var et liv uden for Formel 1, tror jeg, at det, som hjælper ham allermest lige nu.

- Friheden til bare at gøre. Han er ikke ligeglad med, hvad der sker her. Han er bare ikke nervøs for, hvad der skal ske bagefter. Hvis han fejler her, så fejler han i et forsøg på noget. Så fejler han ikke, fordi han er bange for at prøve. Hvis du er nervøs for dit job, og hvad der skal ske bagefter, kan du godt fejle ved ikke at turde at prøve, siger Jan Magnussen.

