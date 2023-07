Legende ramt af slagtilfælde under royalt bryllup

Det var i Jordan, at det enorme Formel 1-navn havde den ubehagelige oplevelse

Sir Jackie Stewart fik sig noget af en forskrækkelse for fire uger siden.

Her blev den levende Formel 1-legende nemlig ramt af et slagtilfælde, da han deltog i et royalt bryllup i Jordan.

Sådan lyder det fra flere internationale medier - eksempelvis Daily Mail.

I et interview med mediet siger 84-årige Sir Jackie Stewart, at han bestemt ikke havde det godt for en måneds tid siden.

- Jeg var rigtig syg på det tidspunkt. Jeg sagde det, men ikke lige så tydeligt, som jeg ville ønske, at jeg havde gjort.

Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Generelt husker Sir Jackie Stewart ikke ret meget fra den aften, hvor han blev ramt af et slagtilfælde.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg kom til Pauls (hans søn, red.) værelse. De fik mig ind i en ambulance, men jeg kan ingenting huske.

Heldigvis er det enorme Formel 1-navn ved at være på toppen igen. Han kan blandt andet gå uden de store problemer.

Derfor vil Sir Jackie Stewart også være på Silverstone i weekenden, hvor der skal køres grandprix i Formel 1.

Den levende legende tror, at Max Verstappen snupper endnu en sejr til samlingen.