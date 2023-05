Legenden lugter blod: Sensationen lurer

MONACO (Ekstra Bladet): Det legendariske gaderace i rigmandsghettoen tæt ved Nice får med rette hug for ofte at levere søvndyssende løb.

Til gengæld er lørdagens kvalifikation et af årets højdepunkter, og 2023-udgaven var en af de mest intense nogensinde.

De afgørende minutter bød på et par brøl, som rungede mellem bjergsider og højhusene i landet med de mange postkasser.

Først da Esteban Ocon (Alpine) lå til pole, igen da Fernando Alonso (Aston Martin) overgik ham, og nok nærmere i ærgrelse, da Max Verstappen (Red Bull) alligevel med sølle 84 tusindedele overgik ham og scorede sin første pole i Monaco.

Søndag byder på mere spænding end normalt.

På en slags hjemmebane har Ocon færten af et overraskende podie. Og så starter en Aston Martin i første række.

Er det i Monaco, at Fernando Alonso vinder sit 33. grandprix og for første gang i ti år?

- Lad os se. Det er et langt løb. Jeg tror ikke, at der kommer nogen overhalingsmuligheder overhovedet, for det er Monaco. Det er et meget krævende løb for bilen, for gearkassen, for bremserne. Du skal holde øje med meget over 78 omgange, sagde Fernando Alonso efterfølgende.

- Vi skal være meget fokuserede og skarpe på strategi og pitstop. Alt kan ske, og hvis der kommer en mulighed, tager vi den, siger veteranen.

Normalt er Fernando Alonso en rigtig god starter. Hans bedste og måske eneste chance for at overhale Max Verstappen er ind i første sving (Sainte Devote). Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at vi får brug for hjælp fra Max. Men vi kan ikke tage for givet, at de tre forreste biler færdiggør løbet uden problemer.

Max Verstappen afviste ikke 100 procent assistance …

- Jeg vil gerne se Fernando vinde, og jeg vil også gerne se mig selv vinde. Den er svær. Jeg skal tænke over det, sagde hollænderen.

Alonso, hvis teamkammerat, Lance Stroll, kun kvalificerede sig som nummer 14, fokuserer dog først og fremmest på podiet og mange point.

- Jeg risikerede nok i dag. Hvis det er et normalt løb i Monaco, burde vi være mere eller mindre sikre på podiet.

Fernando Alonso på vej gennem svømmepøl-sektionen - Formel 1's måske mest fascinerende sving. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Som sagt skal der hjælp til, før spanieren kan lave sensationen.

- Det handler om at undgå fejl, hvilket lyder kedeligt og set udefra formentlig let. Men det er stadig ekstremt svært at holde bilen i god stand i de gader over 78 omgange.

- Mine starter har været gode i år, og Max har måske været lidt ustabil. Men afstanden til første sving er meget kort, og der er for snævert. Lad os se, hvad der sker …

Charles Leclerc (Ferrari) kørte tredjehurtigste tid, men fik tre strafplaceringer for at have ødelagt Lando Norris' omgang. Anden startrække består derfor af Esteban Ocon og Carlos Sainz (Ferrari).

