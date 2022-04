Lektie lært: Min fejl

Kevin Magnussen tog skylden for at falde tilbage fra fjerde- til ottendepladsen. Han valgte det forkerte dæk!

IMOLA (Ekstra Bladet): Når man til start ser lige ind i de bløde former på den Ferrari, som fører verdensmesterskabet, er der større forventninger end den ottendeplads, som Kevin Magnussens første sprint-kvalifikation udløste.

Den gav et enkelt point og en hæderlig startposition, men den 29-årige dansker var ikke i nærheden af at forsvare sin fænomenale fjerdeplads fra fredagens tidtagning.

Tørre forhold på Autodromo Enzo e Dino Ferrari i modsætning til fredag hjalp på ingen måde. Den store faktor var imidlertid dækvalget.

Som det eneste team havde begge Haas-kørere valgt medium, hvilket var den forkerte beslutning.

På forhånd vidste Haas og Kevin Magnussen godt, at det ville blive svært at holde fast i fjerdepladsen. Men det hjalp ikke at vælge det forkerte dæk. Foto: Jan Sommer

Hjulpet på vej af en tidlig safetycar efter Guanyu Zhous crash holdt det bløde dæk uden de store problemer til de 21 omgange.

- Jeg var MEGET overrasket at se alle de andre starte på softdækket. Vi prøvede det bløde dæk under træning og troede, at det ville blive slidt for hurtigt. Så da alle andre valgte det, var jeg lidt nervøs til starten, forklarede Kevin Magnussen efterfølgende til blandt andre Ekstra Bladet.

Danskeren tog beslutningen på sin kappe.

- Vi kørte ikke en hel sprintløbsdistance til træning, men omkring 13 omgange. Deromkring tog det et skridt i dæksliddet, og jeg vurderede, at det slid ville fortsætte. Men det så ud til på alle de andre efter 13 omgange, at det var nogenlunde det samme.

- Dækket blev der, og mine nærmeste konkurrenter var på samme niveau som mig. Det bløde dæk var det rigtige til det løb, og det var min fejl.

Med alle andre på soft kom Magnussen under tryk fra start. Gevinsten sidst i løbet kom aldrig. Foto: Jan Sommer

- Den lektie lærte vi! Men jeg scorede et point, og vi starter otter til grandprixet, hvilket vi normalt ville være godt tilfreds med. Under alle omstændigheder har det været en god weekend indtil videre. Jeg ser frem til grandprixet, hvor jeg forhåbentlig scorer nogle flere point!

Banen i Imola er normalt svært at overhale på, men i år med de nye biler kan man komme forbi et enkelt sted. DRS-zonen viste sig meget effektiv på grænsen til for effektiv.

- Det er nemt for mig at sige, når jeg blev overhalet flere gange. Men effekten var meget stærk, siger Magnussen.

For tredje løb i træk kom der med Haas’ øjne en safetycar på det helt rigtige tidspunkt.

- Det var ikke til min fordel, for de hårdere dæktyper genstarter ikke så hurtigt, og det betød bare, at alle dem på soft skulle køre et par færre omgange. Men det er, hvad det er.

Magnussen fik en advarsel for et forsvar mod Sergio Pérez. Her debatteres den situation (formentlig) med racing steward Mika Salo. Foto: Jan Sommer

Grundlæggende skulle Haas’ dansker have startet på et andet dæk for at sikre et bedre resultat.

Søndag er målet at holde sig i pointene, hvilket lader sig gøre med et rent løb. Vejret er meget omskifteligt på disse kanter i øjeblikket, og dømmer man udefra fredagens træning og tidtagning, vil nedbør hjælpe Haas-teamet.

- Jeg tager, hvad der kommer. Vi så gode ud i regnen, men det er ikke værd at spekulere i, siger han.

Teamchef Günther Steiner var ikke svært skuffet.

- Måske havde vi forventet et lidt bedre resultat, men det lader til, at Kevin ikke var helt glad for balancen, siger han.

Günther Steiner ville gerne have haft lidt mere, men var grundlæggende godt tilfreds med point - og begge Haas i top ti til søndagens løb. Foto: Jan Sommer

- Vi scorede et point, hvilket er positiv, og Mick vandt to placeringer. Vi skal prøve at finde en lidt bedre balance på bilen og prøver at score nogle flere point, siger han.

Mick Schumacher starter tier, mens Max Verstappen (Red Bull) holder på pole-position foran Charles Leclerc (Ferrari).

