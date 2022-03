Lewis Hamilton vil ændre navn

Det kommer nok til at kræve lidt tilvænning, men i fremtiden vil en af sportens absolut største stjerner gerne kendes under et nyt navn.

Næsten nyt i hvert fald. Den syvdobbelte verdensmester i Formel 1 Lewis Hamilton vil således gerne føje et ekstra efternavn til Hamilton.

– Ingen af jer ved det sikkert, men min mors navn er Larbalestier, og jeg er ved at få føjet det til mit navn, afslørede Hamilton under et interview i Dubai ifølge Sky Sports.

- Jeg forstår egentlig ikke ideen med, at kvinden mister sit navn, når nogen gifter sig, uddybede han.

Lewis Hamilton i selskab med sin mor. Foto: ANDREW MATTHEWS/Ritzau Scanpix

Den 37-årige racerkører har dog ingen planer om at smide Hamilton for at få det nye navn.

– Jeg ønsker virkelig at have min mors navn og fortsætte med Hamilton-navnet, siger han.

Ifølge nyhedsbureauet NTB er det sandsynligt, at han senere på sæsonen vil køre under navnet Lewis Hamilton-Larbalestier.

Det når dog næppe at blive realiseret forud for søndagens sæsonåbner i Bahrain.

Lewis Hamiltons forældre blev skilt, da han var to år gammel. Han boede sammen med sin mor, Carmen Larbalestier, de efterfølgende ti år, indtil han var 12 år gammel. Derefter boede han hos sin far, Anthony Hamilton, hvis familie stammer fra Grenada.