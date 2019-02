Lidt af et chok: Fandt ud af at rygterne var sande

Formel 1-sæder hænger ikke på træerne, så når man har fat i et, er det om at holde fast.

Den virkelighed måtte Brendon Hartley se i øjnene, som så mange andre har måttet før ham, men hver gang er det en drøm, der brister.

Den tidligere Toro Rosso-kører kunne slet ikke følge med Pierre Gasly, der endda blev belønnet med en opgradering til storesøster-teamet Red Bull. Alligevel blev der ikke plads til Hartley, der heller ikke formåede at score mere end fire VM-point.

Den gæve racerkører fra New Zealand fortæller på The Player’s Tribune, hvor hårdt det var at få silkesnoren. Allerede tidligt på sæsonen kunne han lugte, hvor det bar hen, for i maj begyndte rygterne at svirre.

Et hårdt slag for den 29-årige kører. Foto: Jan Sommer

- Det var hårdt, for det jeg vil huske, når jeg ser tilbage, er at gå ned gennem paddocken for at møde pressen om onsdagen før en løbsweekend og få en masse spørgsmål fra pressen omkring fremtiden.

- Her står jeg så, kun godt en håndfuld løb inde i F1-karrieren og bliver spurgt om slutningen på den.

- Den værste del af dagen var, da jeg fandt ud af, at der var en vis sandhed i rygterne. Efter et par løb blev det klart - sådan som jeg så det - at der ikke ville have mig på holdet.

- For at være ærlig var det lidt af et chok for mig, skriver Hartley og nævner, at han jo har store resultater bag sig med f.eks. en Le Mans-sejr.

Så gik han ellers i uvished, for det var først ved sidste løb i Abu Dhabi, at F1-dødsstødet kom. Inden da havde han kvalificeret sig bedre end Gasly og kørt en 12. plads hjem ved det afsluttende grandprix.

En time efter blev han så kaldt til møde.

Det har ikke været helt godt for Hartley i F1. Foto: Jan Sommer

- Der blev ikke sagt så meget, lyder det fra ham og beskriver, at det så meget planlagt ud, at han ikke skulle fortsætte.

- Det var det. Hvad jeg mente, betød ikke noget.

Han er dog stolt af at have været i den eksklusive klasse og føler ikke, at døren er helt lukket. Og erfaringen fra den ene sæson giver ham et boost til de næste racer-opgaver lige meget hvad, føler han.

I denne sæson skal russeren Daniil Kvyat (Apropos at F1-døren ikke er helt bliver lukket) og den 22-årige thailænder Alexander Albon kæmpe for pointene hos Toro Rosso.

