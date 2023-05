MIAMI (Ekstra Bladet): - Ingen var langsomme i dag, konstaterede McLarens Lando Norris efter sin skuffende 17. plads i Miamis Grand Prix.

Læg dertil at samtlige 20 biler gennemførte løbet, og du har forklaringen på, at Haas-teamchef Günther Steiner var nogenlunde tilfreds med Kevin Magnussens tiendeplads, selv om startplaceringen som firer gav drømme om mere.

Mod slut var det lige ved at blive spændende, da Alpha Tauris Yuki Tsunoda på samme strategi nærmede sig bagfra.

- Jeg tror ikke, at der var en ægte trussel mod ham. Men lidt bekymret bliver man altid. En lille fejl og du mister det ene point, som er til rådighed, sagde Günther Steiner, da Ekstra Bladet talte med ham efter grandprixet.

Haas er fortsat syvere i konstruktør-VM, og denne type resultater bliver forskellen på, hvem der slutter seksere og sidst, når året er omme.

- At få et point er svært. Ud af fem løb har vi scoret tre gange, hvilket ikke er dårligt. Når alle gennemfører løbet, er det svært at få point i år.

- Og sådan vil det være i år. Hver gang du kan høste en lille smule, så gør det. Efterlad intet på vejen. Lige så meget, som vi ønsker mere, er vi nødt til at være glade for, hvad vi har.

For Kevin Magnussen var det desuden en vigtig weekend, hvor han for første gang slog Nico Hülkenberg under kvalifikation. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Kevin Magnussen ærgrede sig en smule over sin seervenlige kampe mod Charles Leclerc, og hvad det potentielt kostede ham i den lange bane.

Pitvæggen nød duellerne.

- Kampene mod Leclerc i begyndelsen og den slags var ret godt. Alle nød det, og det er, hvad det handler om.

- Jeg synes, det var en god fight, og jeg håber, I kan lide at se os fighte mod Ferrari.

- Starten gik rigtig godt, men så faldt vi lidt tilbage. Da vi først endte i trafik, blev farten ringere. VI er nødt til at se nærmere på den.

- Men det vigtige er, at når kvalificerer os i top ti, så kan vi også hente point.

- Efter Kevins kampe mod Leclerc på det andet sæt dæk, blev de noget ringere, indtil de så kom tilbage igen.

Anden gang i pointene for Kevin Magnussen i år. Foto: Rudy Carezzevoli/Ritzau Scanpix

Fra syvendepladsen røg Magnussen ned på ottendepladsen, før han så mod slut heller ikke havde forsvar mod Lewis Hamilton (Mercedes) og Esteban Ocon (Alpine) på langt friskere og hurtigere dæk.

Efter en friweekend venter der tre grandprixer i træk. Det første på Imola i Italien.

- Vi skal bare igen gøre et godt stykke arbejde. Sådan er det alle steder, og jeg synes, at vi gør det ret godt sammenlignet med sidste år. Men alt skal være perfekt, og du skal bruge lidt held, for ellers er det svært at få point i denne sæson.

