Lidt hårdt lige nu

Øjeblikkets mest omtalte nakke i Formel 1 til hører Kevin Magnussen, som for to uger siden blev sat under maksimalt pres i Saudi Arabien på en af kalenderens mest fysisk krævende baner.

Særligt under tidtagningen var det helt galt gennem højhastighedssvingene med ekstrem g-påvirkning, som de sidste tiendedele skulle tvinges ud af omgangen.

Siden Jeddah har den 29-årige dansker arbejdet på at genopbygge nakke- og skuldermuskulaturen hos Protreatment i Dragør, men der går stadig lidt tid, før han fysisk er tilbage til sit gamle jeg.

Mest effektive måde at træne nakken er rent faktisk at køre bilen …

- Nakken er okay nu, men den har været øm lidt siden, fordi jeg har trænet den så meget, siger Kevin Magnussen til blandt andre Ekstra Bladet.

- Jeg tror ikke, at den holdt mig tilbage i selve løbet, men jeg kunne ikke selv holde hovedet oppe, så jeg lænede det på nakkestøtten mere eller mindre fra starten. Jeg vænnede mig til at køre på den måde, og jeg tror ikke, at det kostede mig omgangstid.

- Men under kvalifikationen i Jeddah i Q3 kunne jeg slet ikke køre på den sidste omgang. Der blev jeg kompromitteret. Det kommer til at tage et par løb, før styrken vender tilbage. Det er hårdt lige nu.

G-påvirkningen i en moderne Formel 1-racer er ekstreme. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den fysiske udfordring i en moderne Formel 1-racer om et jagerfly. Kørerne belastes både og og ned under nedbremsning, hvor det er svært at holde hovedet oppe, men også sidelæns gennem hurtige kombinationer.

G-påvirkninger op til otte er normalt; det vil sige, at nakken skal kunne bære otte gange hovedet vægt (inklusive hjelm).

Sportsvogne, som Magnussen kørte senest, byder ikke på samme påvirkning.

- Jeg har ikke trænet ret meget i det seneste halvandet år. Jeg har holdt mig aktiv, men jeg troede ikke, at jeg behøvede at være superfit. Det her kom som en overraskelse.

Det var en hæsblæsende weekend i Saudi-Arabien, hvor Kevin Magnussen endnu en gang kørte sig i pointene på trods af problemer med fysikken. Selvom topholdene allerede er stukket af, kan Kevin med lidt held godt kæmpe om podiet

- Jeg har siden trænet så meget som muligt, men det giver ingen mening at træne fem timer om dagen og bruge al sin energi, for man skal også restituere for at bygge ens form. Jeg prøver at optimere min tid og finde den rette balance mellem træning og hvile..

- Heldigvis har jeg nogle af de bedste folk i verden, som hjælper mig i Danmark. Jeg er i gode hænder. Det bliver lidt af en hård rejse at komme tilbage til fuld F1-fitness. Men jeg nyder det også. Det er rart at være tilbage i de gamle rutiner. Hårdt, men sjovt, siger Magnussen.

Træneren Thomas Jørgensen forventer, at der går cirka tre måneder, før racerkøreren er på på 100 procent. Den hårde træning er på standby i løbsweekender, om end sessionerne på banen over tid også hjælper på fysikken.

Trods den skrøbelige nakke har danskeren scoret point i de to første løb og satser på tre træk for første gang siden 2018-sæsonen.

SE OGSÅ: Debriefing fra Jeddah: Pumper milliarder i F1