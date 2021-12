Formel 1-fans verden over venter i spænding på at finde ud af, om Mercedes vil fastholde beslutningen om at appellere afvisningerne af holdets protester efter søndagens dramatiske løb i Abu Dhabi.

Her overhalede Red Bull-køreren Max Verstappen rivalen Lewis Hamilton fra Mercedes på sidste omgang og sikrede sig VM-titlen.

Selv tager Verstappen dog situationen med ophøjet ro.

Da han onsdag bliver spurgt, hvordan han har det med usikkerheden, og om hans forhold til Mercedes og holdets chef, Toto Wolff, er permanent ødelagt, svarer han:

- Jeg har det fint. Jeg tænker ikke så meget på det, for jeg føler mig som verdensmesteren, og det er ligegyldigt, hvad de prøver på.

- Vi vandt på banen, vi vandt, da der var grønt lys, og vi overhalede dem på banen. Det vil de aldrig nogensinde kunne tage fra mig, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Hvad angår den mulige appel, så er det ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Som et hold kan det selvfølgelig være en smule foruroligende, men vi har virkelig nydt de seneste par dage.

Mercedes indgav umiddelbart efter løbet to protester. Den ene handlede om, at Verstappen havde brudt reglen, der siger, at man ikke må overhale under en safety car-periode.

Den anden protest relaterede sig ligeledes til perioden i slutningen af løbet, hvor en safety car var på banen.

Søndag aften blev begge Mercedes-holdets protester afvist af Det Internationale Motorsportsforbunds (FIA) løbsstewards.

Men efterfølgende meddelte det tyske hold, at det agter at appellere afvisningerne af protesterne.

En endelig beslutning skal træffes senest torsdag aften.

Lewis Hamilton har vundet VM syv gange tidligere, mens dette er den 24-årige hollænders første VM-titel.

FIA oplyste tidligere onsdag, at det vil foretage en 'detaljeret analyse' af de begivenheder, der gjorde det muligt for Verstappen at vinde grandprixet i Abu Dhabi og dermed også verdensmesterskabet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.