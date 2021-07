Ligner amatører: Ramt af fransk forbandelse

Endnu en fejl fra teamet fik Christian Lundgaards sæson til at gå fra slem til værre

Valget af juniorteam ender med at få større indflydelse på Christian Lundgaards Formel 1-drømme, end den snart 20-årige østjyde bryder sig om, og som var forventningen, da han for tre år siden skiftede til normalt sejrsvante ART Grand Prix.

Som en bokser på vej mod en titelkamp bygger man en racerkørers karriere op, og her har den Alpine F1-støttede dansker ramt et hold, som i de seneste år har lignet en gigant i forfald.

En fransk forbandelse hviler over ham og kan ende med at ødelægge den videre karriere.

De begyndte med at undervurdere introduktionen af en ny F3-bil i 2019. Her dominerede Prema fra start og har gjort rent bord siden.

I F2 har teamet med mange prominente udklækkede stjerneskud i sin 30-årige historie været en skygge af sig selv, siden introduktionen af de nye 18 tommers dæk.

Christian Lundgaard (9) i aktion på Silverstone. Foto: Getty/FIA Content Pool

Christian Lundgaards skrækkelige sæson kulminerede ved pitstoppet under hovedløbet på Silverstone.

Danskeren havde gjort sit med en fornem start, hvor han avancerede fra tiende- til syvendepladsen forbi teamkammeraten Théo Pouchaire.

Men ART-mekanikerne sænkede bilen, før baghjulet var fæstnet. Mens det hoppede rundt i pitlane, scorede Lundgaard udover det åbenlyste langsomme hjulskifte en ekstra tidsstraf takket været det usikre pitstop, hvilket sendte ham ned på 21. pladsen …

Ved flere lejligheder i denne sæson har ART Grand Prix ganske enkelt lignet amatører.

Til sæsonpremieren i Bahrain satte de Lundgaard på den forkerte strategi, hvilket kostede ham sejren.

I Monaco var møtrikkerne på differentialet ikke fæstnet ordentligt, så danskeren fra en placering som toer i første sprintløb, udgik med røg stående ud af raceren. I hovedløbet traf de igen to uforståelige taktiske beslutninger.

Under gadeløbet i Aserbajdsjans hovedstad Baku var der også underliggende tekniske problemer.

På Silverstone fortsatte forbandelsen med det skæbnesvangre pitstop.

Så mange episoder bør ikke kunne lade sig gøre, når man betaler 13,5 millioner kroner for en sæson.

Som F2-journalisten Craig Woollard konstaterer:

- Løst hjul for Lundgaard. Hans uheldige sæson går fra slem til værre.

Et enkelt podie blev det til i Storbritannien, men slet ikke nok til at matche Christian Lundgaards talent og potentiale. Foto: Getty/FIA Content Pool

Trods et podie i første sprintløb er status halvvejs gennem sæsonen en skuffende 12. plads i mesterskabet.

Meget bedre går det ikke den anden side af garagen. Théo Pouchaire sakkede bagud i hovedløbet og kommer ligesom sin danske kollega kun fra Storbritannien med ti point.

Offentligt kritiserer man ikke sit team, men der er murren i krogene. Også fra Alpine-teamet, som har investeret store summer i danskerens karriere.



Parret med fransk stjernefrø

Som dansker er det svært ikke at se spøgelser.

ART har ry for kun at satse på den ene side af garagen, fordi de meget sjældent har haft to kørere, som leverer samtidigt. Selv når franskmændene har vundet i F2 eller GP2, har den anden kører sjældent været konkurrencedygtig.

Nu er teamkammeraten fransk motorsports næste store stjerne, hvis karriere styres af Alfa Romeo-teamchefen Frederic Vasseur, som også er grundlægger og medejer af ART Grand Prix.

Skal ret være ret, handler franskmændenes problemer i øjeblikket formentlig mere om, at de hviler på fortidens bedrifter, mens teams som Prema, Uni-Virtuosi og Hitech er i fremdrift.

Théo Pourchaire udgik i Bahrain fra en podieplacering med et mekanisk problem og har udover sejren i Monaco ikke vist fart, der matcher franskmandens store potentiale.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Christian Lundgaard mulighed for at køre F3 sidste år for det suveræne Prema-team.

Og til denne sæson var der også mulighed for et interessant skifte til UNI-Virtuosi.

Et team, som udelukkende satser på F2, som var tæt på at gøre Callum Ilott til mester i fjor, og hvor kineseren Guanyu Zhou kører.

Det er for sent nu, men beslutningen om at blive hos ART Grand Prix kan få alvorlige konsekvenser for Lundgaards karriere. Foto: Getty/FIA Content Pool

Danskerens italienske manager er også advokat for Frederik Vasseur, så når Lundgaard blev hos ART, handler det også om loyalitet og partnerskaber.

Beslutningen tyder blot på at være den forkerte.

I mesterskabet fortsætter Lundgaard rivaler fra Alpines talentprogram med at rage point til sig. Oscar Piastri (Prema) fører foran Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi).

Eneste positive nyhed fra Silverstone set med danske briller er, at Christian Lundgaard fortsat har akademiets tillid og opbakning.

Trods de skuffende resultater i denne sæson arbejdes der ifølge Ekstra Bladets oplysninger mod en ny kontrakt med fortsat tilknytning til Alpine.