Ligner sig selv - men bilen er 'ekstrem'

Ferrari hævder, at den nye bil er et ekstremt design

2019 blev en skuffelse for den hæderkronede Ferrari-team, der kun formåede at hente tre grandprix-sejre og aldrig rigtig truede Mercedes-dominansen.

I år skal blive anderledes, og med vanlig sans for det storslåede har det italienske hold tirsdag præsenteret sit bud på en mesterskabsbil.

Teamchef Mattia Binottos udtalelser ved lanceringen af den nye bil peger i retning af, at der kommer et skifte i konceptet - selvom den ved første øjekast ligner sig selv, fortæller motorsportsmediet Autosport.

Hvor bilen før har været kendt for at være god på højhastighedsbaner, kunne det ligne at der var mere fokus på at præstere på baner, der kræver meget downforce.

- Når reglerne ikke ændrer sig, så er det svært at ændre bilen totalt, siger Binotto.

- Vi startede med bilen fra sidste år, SF90, men vi er helt sikkert ekstreme på alle de koncepter, vi har kunnet.

- Vi forsøger at få det maksimale ud af aerodynamikken og at få maksimale downforce-niveau, så hele bilen - monocoque, motor og gearbox - er blevet lavet til denne smalle krop, siger teamchefen.

- Den ser muligvis ud som sidste år, men tro mig: Den er komplet anderledes end sidste år.

Det får man også brug for, siden det er 13 år siden de sidst vandt et mesterskab.

På kørersiden skal det blive interessant at se, hvordan dynamikken bliver mellem veteranen Sebastian Vettel og kometen Charles Leclerc. Sidste år nåede den 22-årige monegasker at hente flere point end Vettel, til trods for tyskeren stadig lignede en førstekører, men i 2020 kunne det pendul svinge den anden vej.

Binotto fortæller, at de to står lige i denne sæson.

- Charles har fået meget erfaring hos os. De er på samme niveau, så de kan kæmpe for at være først. Lad dem race.

- Det er en god sæson, en stor udfordring, og jeg kan ikke vente, til jeg skal køre den nye bil, lød det fra Leclerc.

Det får Ferrari-kørerne mulighed for, når testdagene begynder 19. februar.

