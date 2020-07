Løbschefen forklarer: Derfor blev Kevin straffet

Degraderingen af Kevin Magnussen fra niende- til tiendepladsen og Romain Grosjean fra 15. til 16. pladsen i Ungarns Grand Prix er en af den slags beslutninger, som meget få Formel 1-fans hjemme foran skærmen forstår.

Efter den hæsblæsende afslutning, hvor Kevin Magnussen holdt både Charles Leclercs Ferrari og Carlos Sainz’ McLaren stangen, skal man også være fra det internationale motorsportsforbund, FIA, for at forstå, hvorfor Haas-teamets kørere hver skulle have ti sekunders straf, og at det officielle resultat først forelå klokken 20.30 næsten fire timer efter ternet flag.

Løbschef Michael Masi forklarer dommerens beslutning i et onlineinterview stillet til rådighed for Ekstra Bladet.

- Der var et teknisk direktiv, som kom ud i 2017, der præciserede, hvilken form for kommunikation teamet kan lave med kørerne på formationsomgangen, hvilket har med artikel 27.1 at gøre i det sportslige regler. Som er, at køreren skal køre bilen alene og uden hjælp.

- Essensen i det er, at begge kørere blev kaldt ind af deres ingeniører til at skifte dæk på deres formationsomgang, hvilket ikke er tilladt i forhold til det tekniske direktiv, som fastslår, hvad man må og ikke må.

- Den eneste tilladte kommunikation med køreren på formationsomgangen fra pitvæggen til køreren har med sikkerhed at gøre. Altså hvis der et hastende problem med sikkerheden, så kan den kommunikation finde sted, siger Masi.

Oprindeligt blev dette direktiv indført for at undgå komplicerede instruktioner fra pitvæggen vedrørende eksempelvis koblingspunkter.

Køreren skal køre bilen og ikke ingeniørerne.

Men som Ungarns Grand Prix anno 2020 viste, kan det også tolkes således, at tidlige pitstop og valg af dæk er omfattet.

Haas F1 Team har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til kendelsen.

Magnussens teamradio fra formationsomgang til racestarten Gary Gannon, løbsingeniør (GG): - Alle andre er på inters. Lad os få det her til at fungere. Kevin Magnussen (KM): - Argh. Vi har gjort det forkerte. Der er en tør en linje. GG: - Forstået. Hvad vil du gøre? Vi kører starten, og så finder vi ud af det. KM: - Copy that. GG: - Okay, Kevin. Jeg tror, vi bokser nu. KM: - Enig. Boks nu, boks nu. KM: - For tørvejrs, ikke? For tør. KM: - Boks nu for tør. GG: - Ja, vi bokser for tør. KM: - Boks for tør. GG: - Vi har dine dæk, og vi laver din flap. Til dæk et. Dæk et. GG: - Okay, Kevin. Du skal vente ved pitudgangen. Vent ved pitudgangen. Stop ved pitudgangen. Stop ved lysene. KM: - Got it. GG: - Gå til 'mode racestart'. Vent til der bliver grønt. Vis mere Luk

