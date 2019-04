Løst kloakdæksel aflyser F1-træning

BAKU (Ekstra Bladet): Ingen af Formel 1-holdene blev ret meget klogere på opgaven, der venter i Bakus gader denne weekend.

Hovedparten af kørerne havde kun nået installationsomgange, da et kloakdæksel rev sig løs og smadrede bunden på George Russells Williams.

Angiveligt havde en Ferrari kort forinden trukket det løst.

Det internationale motorsportforbund, FIA, tog en hurtig beslutning om at aflyse resten af træningen for at dobbelttjekke, at de mange dæksler på gadebanen var boltet eller svejset forsvarligt fast.

Intet skete under F2-racernes første træning tidligere på dagen, men for løse dæksler er til fare for både biler og omgivelser.

Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

Denne kikser bliver den første store opgave for Michael Masi, der har taget over som løbschef efter Charlie Whitings pludselige død. Det er hans ansvar at sørge for, at sådanne uheld ikke sker.

Men de hænder.

Senest i på Sepang i Malaysia i 2017, hvor et dæksel rev sig løs og smadrede Romain Grosjeans racer. Det endte med en forsikringssag, og teamet fik rent faktisk erstatning af banen, som er den ansvarlig part.

Mercedes nåede som det eneste team ikke ud.

- Hvordan kunne de ikke have tjekket og forseglet afløbene? Oh well, giver mig mere tid til at få indhentet Game of Thrones, skriver Lewis Hamilton på Instagram.

