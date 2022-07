Lover stor ændring

Haas-teamets kommende opgradering giver bilen et andet udseende foruden - efter planen - mere fart

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): Man behøver ikke være teknisk nørd for at spotte forskellene, når Haas-teamet om en uge ændrer bilen markant for første gang i år.

- Det er en ret stor opgradering. Du vil kunne se det på bilen uden at skulle nærstudere om den pågældende del er anderledes, siger teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Arbejdet på ændringerne begyndte omkring sæsonstart med specifikke ideer til forbedringer efter at have nærstuderet rivalernes biler.

Få løb inde i sæsonen indså teamet, at VF-22’eren havde mere luftmodstand (drag) sammenlignet med rivalerne, men der var det allerede for sent at lave radikale ændringer.

Annonce:

- Vi fandt ud af på højhastighedsbanerne, at der var et underskud, og vi tror, det er luftmodstanden, fordi motoren er rigtig god. Vi har mindre opdateringer til højhastighedsbanerne, men de gør ikke bilen fem-syv km/t. hurtigere på langsiderne. Måske et par stykker.

- Vi var allerede begyndt med at arbejde på andre dele af bilen. Så det bliver til næste år, for vi ville ikke kunne nå at få det klar til Spa og Monza, og derefter er det ligegyldigt.

- Det vil blive bedre på de baner, men døm ikke denne opgradering ud fra Spa og Monza. Det er vores svageste baner, siger Steiner.

SE OGSÅ: - Egoet er mindre

Allerede i Frankrig kan man se den første lille forskel. Enden på frontvingen er ændret, men foreløbigt kun i Kevin Magnussens side af garagen.

Teamet har tre af de nye frontvinger klar, så dem tager man i brug i stedet for at producere flere af den gamle specifikation.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Haas’ seneste store opgradering var tilbage i 2019 til Spaniens Grand Prix. Sporene skræmmer fra den, men teamchefen er overbevist om, at historien bliver en anden denne gang.

Annonce:

- På 2019-bilen virkede opgraderingen aldrig. Vi prøvede hårdt, men det lykkedes ikke. Derfor brugte vi lidt længere tid i vindtunnel og simulation på, at den virker. Jeg er så selvsikker, som jeg kan være. Men vi forstår platformen bedre, og vi burde være der med det samme, siger han.

Fik du læst?

Hylder Vingegaard: Så fedt

F1-kabale: Nøglen til kørermarkedet

- Jeg er lidt nervøs