Luk for de gamle tosser

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Hvorfor bliver nogle af Formel 1’s mest outrerede typer ved med at få stillet en platform til rådighed til deres kontroversielle holdninger, når verden er på et andet sted hen?

Lewis Hamilton skød torsdag igen mod nogle store navne fra motorsporten, som i de seneste dage har gjort sig uheldigt bemærket.

Indledningsvis brugte den 69-årige tredobbelte verdensmester Nelson Piquet racistiske udtryk i en podcast om Hamilton. Trods undskyldning og forklaring om ‘neguinho’ på brasiliansk-portugisisk betyder 'en fyr’, er Piquet ikke længere velkommen i F1-paddocken og blev torsdag frataget sit æresmedlemsskab af de britiske racerkørerens klub, BRDC.

Den 91-årige tidligere F1-zar Bernie Ecclestone gik herefter endnu engang til ekstremerne og erklærede på britisk morgen-tv, at præsident Vladimir Putin var en ‘førsteklasses’ person, som han ‘ville tage en kugle for’. At den ukrainske præsident Zelenskyj kunne have sluttet krigen ved at give Putin et kald. I øvrigt skulle Hamilton bare have ignoreret Piquet og være glad glad for undskyldningen.

De to episoder kom oveni i et interview med 83-årige Jackie Stewart, hvor den tredobbelte verdensmester opfordrede Hamilton til at stoppe karrieren, fordi han skulle have sluttet på toppen.

Opbakningen fra kollegaerne og motorsportens inderkreds til Hamilton har været overvældende. Den syvdobbelte verdensmester undrer sig imidlertid over, hvem der lytter til den gamle garde.

- Jeg har meget, meget længe været i den modtagende ende af racisme, kritik, negativitet og forældede narrativer med undertoner af diskrimination. For mig er det intet nyt, sagde Lewis Hamilton på Silverstone.

- Jeg synes, det handler om det store billede, og jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ved med at give de her gamle stemmer en platform.

- Gamle stemmer som enten bevidst eller ubevidst mener, at folk som mig ikke hører hjemme her, eller at kvinder ikke gør. Diskrimination er ikke noget, som man bør promovere.

Typer som Nelson Piquet (t.h.) og Bernie Ecclestone (t.v.) er ude af trit med tiden og bør ties ihjel, mener Hamilton. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

- De taler om vores sport, og vi har planer om at gå i en helt anden retning. Jeg synes ikke, at de er repræsentative for, hvor vi er som sport, og hvor vi har planer om at gå hen.

- Det handler ikke om en person, brugen af lige det ord, men det store billede.

Balladen om Piquet, hvis datter Kelly har barn med Daniil Kvyat og er kæreste med Max Verstappen, var allerede en stor historie i Storbritannien, før Bernie Ecclestone gav endnu et ekstremt interview til den efterhånden større samling. Engang udtalte han således, at Hitler var en mand, som fik ting gjort!

- Jeg ved ikke, hvad deres mål er. At høre fra en person, som i sidste ende tror på krig, millioner på flugt og drab på tusindvis af mennesker; som støtter personen, der er ansvarlig for det. Jeg fatter ikke, hvad jeg hørte i dag, sagde Hamilton.

Formel 1 var ude og fordømme den tidligere topchef og understregede, at der var tale om Ecclestones ‘personlige holdninger, som er i meget skarp kontrast til de moderne værdier i sporten’.

Selv den britiske udenrigsminister var på banen og fandt udtalelserne ‘gennemført ufattelige’.

