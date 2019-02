Lumsk Haas-følelse: Bedre end sidste år

MONTMELO (Ekstra Bladet): Glem tiderne især i den første testuge. Faktisk skal man ikke lægge for meget i dem, før det bliver alvor til kvalifikation i Australien.

Men en Formel 1-racerkører VED inden for de første par omgange, om der er noget at bygge på. Om den nye model kommer til at fungere, når der om en måned bliver skruet helt op for alle systemer.

Første indtryk af Haas-teamets VF19’er var ganske positivt.

Sidste år kaldte Romain Grosjean forgængeren for velskabt. En godt født racerbil. Og han fik i den grad ret.

Eftermiddagen var noget mere produktiv for Haas end formiddag. Foto: Jan Sommer

Mødet med den nye model - trods ændringer i det aerodynamiske reglement til denne sæson - er det samme.

- Måske lidt bedre. Den har en smule anden karakteristik med frontvingen og den måde, som vi kontrollerer flowet af luften op, men det er samme karakteristik, og det er en god platform at arbejde videre på, siger Romain Grosjean til Ekstra Bladet efter teamets første testdag.

Holdets aerodynamiske designere har gjort et godt stykke arbejde med at finde vejgreb trods de forhindringer, som de nye regler byder på.

- Bilen opfører sig rigtig godt. Vi har kørt en del i simulatoren, før vi kom her, og jeg tror, at vi er samme sted, som vi var i den. Det er tidligt og jeg tror, at der kommer mere, men generelt føles det godt, siger han.

- Udviklingen bliver nøglen specielt her i begyndelsen af året. Vindtunnelen har været god, simulationerne har været gode, men det er på banen, at man finder ud af, hvor man kan få bedre omgangstider, så det bliver vores hovedmål.

Romain Grosjean havde en god fornemmelse i bilen. Foto: Jan Sommer

Hvordan rivalerne er kommet gennem vinteren, vil franskmanden endnu ikke forholde sig til.

- Det er tidligt at sige noget om, hvad der sker i midterfeltet. Nogle ser efter sponsorer, nogle efter holdbarhed og nogle efter ydeevne, så det er svært at drage en konklusion på den første dag.

- Idéen hos Haas har altid været, at teamet skal blive et trin bedre end sidste år, og det mener jeg, at vi har gjort hidtil. Det betyder ikke, at slutplaceringen bliver bedre, men at sæsonen skal blive bedre.

- Vi kan jo begynde med ikke at miste hjulene i Australien og ikke spinne efter en safetycar. Det var ikke ideelt sidste år, og det kan vi gøre bedre, men betyder det, at vi ender på samme slutplacering som sidste år, eller betyder det, at vi ender en tand bedre eller dårligere? Det ved jeg ikke. Men idéen er at forbedre os år efter år. Det har vi gjort siden 2016, og det håber jeg på igen, siger han.

Haas tilbragte mere tid i garagen, end de ønskede sig i løbet af mandagen. Målet var at runde 100 omgange, men det blev kun til 65 og for meget arbejde til mekanikerne.

Testugen begyndte med præsentation af raceren klokken 8.00. Foto: Jan Sommer

- Det største problem i dag var, at vi ikke fik kørt nok omgange, fordi vi havde et problem med brændstofstilførslen. Om eftermiddagen blev det bedre, og forhåbentlig kan vi fortsætte trenden. Alt i alt var det ikke en dårlig dag. Hellere i dag end i anden testuge, siger teamchef Günther Steiner.

- Tirsdag er Kevin i bilen, og forventningen er at få kørt flere omgange end i dag. Og få lært mere om bilen. Arbejde med driftsikkerheden. Alene de normale ting til test.

Ferrari og Sebastian Vettel toppede tiderne på første dag. Foto: Jan Sommer

