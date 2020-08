Lundgaard i hopla: - Passer dem som en baby

For britiske racerkørere er Silverstone det nærmeste, de kommer på en racing-katedral, så når Christian Lundgaard udtaler, at han ikke synes særlig godt om banen, er det nærmest blasfemi.

Den tidligere flyveplads er nu også med danske øjne et lidt trist og vindblæst sted i midten af ingenting, men den beskrivelse har briterne svært ved at forstå. For dem er det årets højdepunkt.

Men det danske Renault-talent ser mere nådigt på stedet efter sidste og denne weekend.

Fredag glippede pole-position med en tiendedel, men lørdag Christian Lundgaard forsvarede sin andenplads i hovedløbet, hvilet er det bedste pointmæssige resultat for den 19-årige østjyde i denne sæson.

Den udløser nemlig 18 point mod ‘kun’ 15 point, da Lundgaard sejrede i sprintløbet til Steiermarks Grand Prix.

Da Prema Power Teams russer, Robert Shwartzman, samtidigt har skuffet i kvalifikation og løb på Silverstone, sker der ændringer i toppen.

Christian Lundgaard avancerer til andenpladsen i mesterskabet med margen til den nye etter. Ferrari-junioren Callum Iliot vandt nemlig lørdagens race ganske suverænt og fører dermed mesterskabet.

Lundgaads ART Grand Prix-racer i aktion på Silverstone. Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/FIA Content Pool

Afgørelsen faldt meget tidligt, da Christian Lundgaard som største udfordrer fik en skrækkelig start. Danskeren tabte to placeringer på vej mod første sving, og selv om han hurtigt vandt den ene tilbage og lidt senere pressede Dan Ticktum til at begå en fejl for at vinde endnu en, var Iliot stukket af i front.

Resten af løbet var et kursus i dækpleje, hvor især venstre fordæk på Silverstone får flere tæsk end Pirellis sarte gummi bryder sig om.

- Jeg passer på dem som en baby, forklarede danskeren sine ingeniører.

Når de bad ham blive ved med at presse på, forklarede han dem på sin egen måde, at det var dækkene og ikke ham selv, der satte grænserne.

- Se på det. Se på det, sagde han med henvisning til venstre fordæk, der tidligt så godt medtaget ud.

Se også: Anker kopi-sag: F1-teams i åben krig

Se også: Årets bedste for Lundgaard: - Undskyld, gutter

Førstepladsen var aldrig inden for rækkevidde, men andenpladsen var heller ikke for alvor truet.

Lundgaards præstation skal sættes i relief til, at den kapable teamkammerat Marcus Armstrong kun bliver nummer 14, og i mesterskabet kun ligger nummer 11.

Andenpladsen ryger dog formentlig allerede søndag middag efter sprintløbet.

Med en ottendeplads i hovedløbet lykkes det nemlig Robert Shwartzmann at sikre sig pole-position til racet med den omvendte startrækkefølge. Lundgaard indleder jagten på flere point fra syvendepladsen.

F2-stilling efter ni løb 1. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 102 point 2. Christian Lundgaard (ART GP) 87 point 3. Robert Shwartzman (Prema) 85 point 4. Nikita Mazepin (Hitech) 70 point 5. Dan Ticktum (Dams) 57 point 6. Louis Delétraz (Charouz) 56 point 7. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 55 point 8. Yuki Tsunoda (Carlin) 47 point 9. Mick Schumacher (Prema) 47 point 10. Felipe Drugovich (MP) 46 point Vis mere Luk

Debriefing fra Steiermark: - Christian når Formel 1

Debriefing fra Silverstone: Sundt tegn hos Haas