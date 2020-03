Lundgaard kan lande F1-sæde

Sebastian Vettel kunne være en mulighed for Renault til næste år, men Renaults boss vil foretrække et ungt talent som danske Christian Lundgaard - såfremt Daniel Ricciardo ikke fortsætter

Med store dele af den vestlige verden lukket ned grundet coronapandemien er der masser af tid til at tænke over fremtiden.

Hvis Christian Lundgaard er i stand til at levere de forventede resultater, når F2-sæsonen endelig går i gang, pønser Renault på at sætte ham i bilen til 2021- eller 2022-sæsonen.

Sådan har talen været længe hos det franske fabriksteam, men nu italesatte Renault-teamchef Cyril Abiteboul danskerens potentiale i programmet ‘La Grille’ på Canal+ ifølge Autosport.

Daniel Ricciardos fremtid hos Renault er uvis, og australieren med de italienske aner er et varmt bud på en kommende Ferrari-kører i stedet for Sebastian Vettel.

Abiteboul vil ikke afvise, at Renault kunne være interessede i en firedobbelt verdensmester i en potentiel byttehandel med Ferrari.

- Vi har arbejdet sammen på motorsiden og vundet (som Red Bulls-Renault, red.).

Men!

- Jeg vil hellere arbejde med morgendagens kørere end gårsdagens, sagde Abiteboul og tilføjede, at den kommentar på ingen måde skulle forstås som ringeagtelse af Vettel.

- Vi har også et akademi, hvor kørere måske bliver udklækket til 2021 eller 2022.

- Vi er nødt til at holde det for øje, idet vi skabte akademiet i 2016 med målet om at sætte vores egen kører i Formel 1 i 2021.

- Nu er 2021 på vej, og det skal anerkendes. Naturligvis er der en Christian Lundgaard. Han er en mulighed blandt flere: Han har en F2-sæson at køre, og vi har vores egen sæson med Daniel, siger Abiteboul.

Foruden Daniel Ricciardos fremtid hos Renault, er der også stadig spørgsmålstegn ved teamets fremtid i Formel 1.

Comebacket har ikke nået sine målsætninger og den lurende recession kan få konsekvenser for holdet fremtid, om end der er foretaget store investeringer, og 2021-reglementet er en gylden mulighed for at lukke hullet til topholdene.

