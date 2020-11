Lundgaard tæt på F1-debut

Rivaliserende teams giver en hjælpende hånd til, at Christian Lundgaards chancer øges for en ægte Formel 1-test efter Abu Dhabis Grand Prix

Tre gange har Renaults danske akademi-kører Christian Lundgaard prøvet kræfter med en to år gammel Formel 1-racer, men den 19-årige østjyde har endnu sin debut til gode i den ægte vare.

Den kan meget vel komme 15. december til den officielle test efter sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Manden, der står i vejen, er ingen ringere end den dobbelte verdensmester Fernando Alonso. Den 39-årige spanier gør næste år comeback for Renault efter to års F1-pause.

Oprindeligt var testen dedikeret til, at kørerne skulle prøve de nye 18 tommers Pirelli, men coronapandemien har udskudt introduktionen af dem og de nye biler til 2022.

Fernando Alonso har kontrakt med Renault for 2021-2022. Spanieren var med teamet på Imola, og ligesom udvalgte Renault-juniorer får han også tid i en to år gammel bil. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

To dumpet: Det var sidste søm i kisten

I stedet blev man enige om at konvertere dem til en test for unge kørere, hvor et af kriterierne er, at de maksimalt har kørt to Formel 1-grandprixer.

Testen varer en dag, og holdene kan deltage med to biler.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Renaults rige kinesiske juniorkører Guanyu Zhou sikker på den ene plads. Den anden går til Fernando Alonso eller Christian Lundgaard.

Som tidligere beskrevet af Ekstra Bladet forsøger Renault at få en dispensation til Alonso trods spanierens 314 grandprixer.

Emnet var oppe at vende på det seneste møde i F1-kommissionen. Her fik den danske F2-kørers drømme ny næring, for flere af rivalerne var imod Alonsos deltagelse.

En af dem McLarens teamchef, Andreas Seidl.

- Jeg kan ikke tale om, hvad der bliver diskuteret i F1-kommissionen, for det står med store bogstaver nederst på dagsordenen, at den er fortrolig, siger tyskeren.

- Jeg kan kun tale om, hvordan vi ser testen for unge kørere i Abu Dhabi. Det er klart, at vi alle stemte for en regelændring i begyndelsen af året, da pandemien startede, hvilket endte med, at denne test blev klart defineret i de sportslige regler til at have et formål: At teste unge kørere.

- Jeg mener, at reglerne siger maksimalt to grandprixer. De giver også FIA muligheden for at gøre undtagelser. Men igen ændrer det ikke det grundlæggende formål med testen.

- Fernando er en stor F1-kører med en lang historik af succes. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det passer ind med det ene formål at give plads til unge kørere, siger Seidl.

I torsdags fik Christian Lundgaard en dag på Bahrain International Circuit i en to år gammel Renault RS.18. Foto: James Moy/Renault Sport F1

Som McLaren-bossen siger, kan det internationale motorsportsforbund, FIA, gøre undtagelser, og det håber Renault stadig på.

- Det var det klassiske med at prøve at spille alle tænkelige små spil. De fleste teams var pragmatiske. Det håber vi også, at FIA vil være. Renault gør så meget for unge kørere, siger teamchef Cyril Abiteboul til Autosport.

Forsvarer fars drenge

Sæder fordufter: Taler med flere

Haas-teamchef Günther Steiner er på holdet af skeptikere.

- Jeg synes, det er lidt opportunistisk. Det er en regel på plads, som siger det hele: Young Drivers Test. En 39-årig dobbelt verdensmester og en regel om unge kørere. Det passer ikke sammen, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Hvis han ønsker det, bør han spørge alle, om de er okay med det, og hvis folk siger nej, så bliv ikke sur, for det er en regel.

I 2012 kørte Kevin Magnussens for første gang i en tidssvarende F1-racer, da han i Abu Dhabi for McLaren kørte ‘Young Drivers Test’.

Lewis Hamilton har overgået de fleste af Michael Schumachers rekorder. Alligevel peger Jason Watt på en anden kører som den største i Formel 1-historien. Læs her hvorfor og hvem (+).

Kevins F1-farvel: Her er hans lukrative alternativ

Smadrer rekorder - men IKKE den største

Debriefing fra Portimão: Meningen med Kevins fyring