Lundgaard-triumf: Tilbage på podiet

Hvis du er typen, som synes 2020-sæsonen i Formel 1 er for forudsigelig, så hermed en opfordring til at tænde for F2-løbene og fremtidens stjerner.

Her er der action og spænding til sidste omgang og en dansker helt med i front.

Ovenpå det uheldige besøg i Budapest stemplede Christian Lundgaard igen ind som en af bejlerne til mesterskabet.

Med en fjerdeplads, en andenplads plus point for hurtigste omgang haler ART Grand Prixs dansker ind på førende Robert Shwartzman (81) og Callum Ilott (73).

Christian Lundgaard har 69 point på tredjepladsen efter de første fire afdelinger.

Lørdag i hovedløbet var han oppe på andenpladsen, men tabte to placeringer på de dramatiske sidste omgange, som dækkene ikke ville mere.

Søndag i sprintløbet var han en omgang fra sejren.

ART-teamet lavede et inspireret og korrekt sats ved at pitte Lundgaard til hurtigere dæk under en safetycar til allersidst i løbet.

Danskeren røg fra anden- til femtepladsen ved den manøvre, men på blot tre omgange strøg han op i vinderen Dan Ticktums gearkasse.

Lørdag mistede Christian Lundgaard sin podieplads på sidste omgang. Søndag var han tæt på at vinde på sidste omgang. Foto: Joe Portlock/Pool via FIA

En tur mere rundt på Silverstone, og sejren havde været dansk.

- Jeg kæmpede meget med dækkene midt i løbet, men trak så alligevel lidt fra. Den safetycar hjalp mig meget, selv om jeg ikke forventede at blive kaldt ind, forklarede Christian Lundgaard i sit sejrsinterview.

- Jeg lærte min lektie her sidste år i F3. Håndtering af dæk er utrolig vigtigt på denne bane. Men generelt har det været en god weekend, og vi scorede nogle vigtige point.

Med to løb til hver afdeling er det altafgørende at holde sig i pointene til hovedløbet. Allerede lørdag viste 18-årige Lundgaard stor modenhed ved at bakke på første omgang, som vildbasserne Nikita Mazepin og Mick Schumacher kæmpede om føringen af løbet.

Det viste sig at være en god investering.

Se også: - Hvis det ikke er farlig kørsel!

Se også: Lundgaard i særklasse: Dansk dominans

Ren overlevelse

Frederik Vesti leverede i F3 en solid weekend med to femtepladser, men også en weekend med en misset mulighed for at hente vigtige point på de førende i mesterskabet.

Efter den skrækkelige weekend i Ungarn med nul point avancerer den unge jyde til femtepladsen i mesterskabet, hvor kører er uhyre tæt matchet.

I front er teamkollegaerne fra Prema, Oscar Piastri og Logan Sargeant, stukket lidt af med henholdsvis 94 og 76 point. Herefter følger David Beckmann (61,5), Liam Lawson (54) og Frederik Vesti (53,5).

Debriefing fra Steiermark: - Christian når Formel 1

Watt: En komisk kæmpechance

Divaens comeback: Selvmål af Alonso

Debriefing fra Ungarn: Kørerkabale hos Haas