Lundgaards farverige rivaler: Vildmænd og milliardærsønner

Nye stjerner i Formel 1 som Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris og George Russell har alle en ting til fælles.

Det sidste skridt før forfremmelsen blev taget i F2.

Her udklækkes fremtidens Formel 1-kørere, og her er teamchefernes opmærksomhed størst; sådan har det været siden 2015.

I denne sæson er Christian Lundgaard en af de mest interessante kørere i rugeklassen, som byder på et farverigt katalog af rivaler. Fra store talenter til store legender sønner og store forretningsmænds projekter.

Afhængigt af, hvem man er, og hvem man kører for, koster en F2-sæson mellem ni og 18 millioner kroner, så den tiltrækker altid en vis portion af de formuendes børn.

Shwartzman vandt F3 sidste år og er næsten garanteret en chance i F1, hvis han vinder F2 allerede i sin første sæson. Foto: Joe Portlock/FIA Content Pool/Formula 1 via Getty Images

Tilbringer man mere end to sæsoner i F2, når man ikke Formel 1 uden at købe sig ind …

22 kørere stiller op for 11 teams. 15 af Christian Lundgaards rivaler fortjener et ekstra ord med på vejen.

Løbene kan følges på TV3 Sport eller via F1 TV Pro og er svært underholdende.

F2-stilling efter fem afdelinger 1. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 106 point 2. Christian Lundgaard (ART GP) 87 point 3. Robert Shwartzman (Prema) 85 point 4. Nikita Mazepin (Hitech) 71 point 5. Louis Delétraz (Charouz) 64 point 6. Yuki Tsunoda (Carlin) 62 point 7. Mick Schumacher (Prema) 61 point 8. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 61 point 9. Dan Ticktum (Dams) 59 point 10. Felipe Drugovich (MP) 46 point Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Talenterne

Flere Formel 1-teams har kig på russeren. Foto: Joe Portlock/FIA Content Pool/Formula 1 via Getty Images

Robert Shwartzman (Rusland): Banker på døren til Formel 1 med sin imponerende rekordliste i juniorkategorierne. Vandt F3 i fjor og ligger efter de fire første afdelinger etter i F2 ovenpå en sæsonstart, hvor alt flaskede sig for russeren. Men Silverstone var hård ved Shwartzmann, som faldt tilbage til nummer tre. Er Ferrari-junior, uddeler skridttæsk til Mick Schumacher og støttes af den russiske bank SMP. Han talte ifølge Ekstra Bladets oplysninger allerede sidste år fremtid med Haas-teamchef Günther Steiner.

Christian Lundgaard er normal ikke fan af Silverstone, men synes bedre om banen, efter gode resultater i begge afdelinger. Foto: Rudy Carezzevoli/FIA Content Pool/Getty Images via Formula One

Christian Lundgaard (Danmark): Stjernen i Renaults talentprogram er fra Hedensted mellem Vejle og Horsens, og den 19-årige østjydes resultater siden gokart aftvinger respekt. Hvad, der adskiller ham fra mange af rivalerne, er, at han kun har tilbragt én sæson i hver klasse, og altid har kunnet levere. Mange skal bruge et års tilvænning til nye klasser, mens dem på allerøverste hylde præsterer fra straks.

Dan Ticktum snuppede sejren i sprintløbet på Silverstone i et hæsblæsende løb. Foto: Dan Istitene/FIA Content Pool/Formula 1 via Getty Images

Dan Ticktum (Storbritannien): Dygtig kører med to Macao-sejre på cv’et, men i sandhed også en kontroversiel personlighed. Fik i starten af sin juniorkarriere to års karantæne (det ene betinget) for under safetycar at overhale syv biler og med vilje køre ind i en rival. Fik chancen i Red Bulls program og tog til Japan sidste år, men blev droppet af dem igen.

Callum Ilott (Storbritannien): Hæderlig juniorkarriere, men står i skyggen af de unge briter (Norris, Russell og Albon), der blev forfremmet til F1 sidste år. Droppet af Red Bulls program, samlet op af Ferraris og toer i F2-mesterskabet efter de fire første afdelinger. Lå i gokart og kæmpede om mesterskaberne med Max Verstappen, Lando Norris og danske Nicklas Nielsen.

Marcus Armstrong (t.v.) og Christian Lundgaard kørte mod hinanden i F3 sidste år. I år er de teamkammerater hos ART Grand Prix. Foto: Jan Sommer

Marcus Armstrong (New Zealand): Lundgaards teamkammerat hos ART Grand Prix har fået en svær start på F2-sæsonen, men er en yderst kapabel racerkører. Ferrari-junior og flotte resultater tidligere i karrieren.

Yuki Tsunoda (Japan): 20-årige Tsunoda er med i Red Bulls juniorprogram og en del af Honda ‘Formula Dream’-projekt. Vandt japansk F4 i 2018 og den mest lovende japaner længe; 26-årige Nobuharu Matsushita er ved at have forspildt sin chance. Om alt går vel, er Tsunoda et godt bud på en Alpha Tauri-kører i 2022.

F1-gale Brasilien skriger efter en ny kører. Foto: Joe Portlock/FIA Content Pool/Formula 1 via Getty Images

Felipe Drugovich (Brasilien): Bedste bud på den næste brasilianer i Formel 1 i et stykke tid. Hæderlige resultater, når man tænker på, at han hverken i F2 eller F3 har kørt for gode teams. Forældrene sælger reservedele i Italien og hjælper med finansiere karrieren.

F1-holdenes våde drøm

Zhou er Lundgaards største interne rival i Renaults talentprogram. Kineseren er i sin anden sæson i F2, mens danskeren er i sin første. Foto: Joe Portlock/FIA Content Pool/Formula 1 via Getty Images

Guanyu Zhou (Kina): Formel 1’s popularitet i Kina er stigende, men intet vil kunne accelerere den, som hvis en kineser når øverste trin i motorsporten. Zhou fra Renaults talentakademi er bedste bud. Familien har penge, og der er så store økonomiske interesser bag ham, at et decideret Renault B-hold kan komme på tale inden for et par år. Bare for at få ham i Formel 1.

Der drømmes om at se Mick Schumacher i en Ferrari en dag. Foto: Foto: Joe Portlock/FIA Content Pool/Formula 1 via Getty Images

Mick Schumacher (Tyskland): Planen var at sætte ham i en Alfa Romeo allerede næste år, og Schumacher-fans fra hele verden drømmer om at se ham gå i sin berømte fars fodsport. Hans tid i F2 tyder dog på, at talentet ikke helt rækker. Superlicensen er stadig ikke på plads.

Navnet forpligter

Louis Deletraz har startet 76 løb i F2 med en andenplads som bedste resultat. Foto: Dan Isitene/FIA Content Pool/Formula 1 via Getty Images

Louis Delétraz (Schweiz): Romain Grosjean-protegé og Haas-udviklingskører. Faderen Jean-Denis har kørt tre F1-grandprixer og vundet to klassesejre i Le Mans. Flere F2-starter end nogen og ikke i nærheden af en superlicens.

Pedro Piquet (Brasilien): Søn af legende Nelson Piquet, men ingen store resultater uden for Brasilien.

Giuliano Alesi (Frankrig): Medlem af Ferraris talentakademi takket være sin berømte far, Jean, og ikke sine færdigheder bag rattet.

Dybe lommer

Sean Gelael (Indonesien): Tredjeflest starter i F2-feltet og har aldrig vundet. Familien tjener kassen på KFC-fastfood i Indonesien, hvilket blandt andet har betalt for træningstid i en Toro Rosso og for et par sæsoner med Antonio Giovinazzi (nu Alfa Romeo) som teamkammerat og instruktør.

Nikita Mazepin vandt på Silverstone sin første sejr i F2. Foto: Joe Portlock/FIA Content Pool/Formula 1 via Getty Images

Nikita Mazepin (Rusland): På sine gode dage en habil racerkører. På sine dårlige farlig for sine omgivelser. Faderen ejer kemikoncernen Uralchem og er god for syv milliarder ... dollar. Var på tale som køber af Racing Point, men før farmand kan lave en Lawrence Stroll og købet et team til sin søn, så skal Nikita skaffe nok point til superlicensen. Det kniber.

Se også: Teamejer til modangreb: - Jeg er ekstremt vred

Åben Ferrari-krig efter nyt mareridt

Roy Nissany (Israel): Den 25-årige udviklingskører for Williams har en israelsk forretningsmand bag sig, som håber at kunne bringe en israeler til tops. Det kommer ikke til at lykkes med Nissany.

Artem Markelov (Rusland): Havde kurs mod F1 for et par år siden og kørte en træning for Renault. Faderen er oligark og medejer af et togfirma i Rusland. Indgav købsbud på Racing Point, men der har været stille F1-planerne, efter faderen blev arresteret i en korruptionsskandale.

Her kan du læse mere om, hvorfor Formel 1-chancen er så stor for Christian Lundgaard (+).

Debriefing fra England: Mistanke mod Haas: - Rent vås!

Debriefing fra Silverstone: Sundt tegn hos Haas

Kevins egne biler: De første, største og fedeste

Debriefing fra Steiermark: - Christian når Formel 1