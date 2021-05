Lundgaards mareridt: Sad fast i toget

MONACO (Ekstra Bladet): Det eneste positive, der kan siges om Christian Lundgaards weekend i Monaco, er, at mareridtet er overstået.

Søndag flyver han hjem til Oxford, og så kan Aserbajdsjans Grand Prix i Bakus gader om 14 dage ikke komme hurtigt nok.

Racerkøreren har brug for oprejsning.

Nul point i tre løb er de barske realiteter, mens alle de værste konkurrenter scorede stort, og nu ligger top tre i mesterskabet.

Hos Lundgaards team ART Grand Prix var der masser af glæde, for teamkammeraten, 17-årige Théo Pouchaire, blev den yngste vinder nogensinde af et Formel 2-løb.

Bagefter skal der dog også kigges indad.

For anden F2-weekend i træk udgik en ART-kører fra en podieplacering med et teknisk problem; her var det Lundgaard, i Bahrain skete det samme for Pourchaire.

På den ikoniske bybane overhaler man kun via pitstop eller strategi. Ellers køres der rundt, som var det et tog.

Christian Lundgaard tilbragte hele sit løb få tiendedele af et sekund bag den langsomme Roy Nissany - uden at kunne komme forbi.

Israeleren agerede flaskehals, mens de foranliggende biler stak af, hvilket kostede de få point startplaceringen som otter gav forhåbninger om.

Fredag udgik Lundgaard fra andenpladsen, fordi møtrikker havde løsnet sig på differentialet, hvilket resulterede i en læk fra gearkassen. Foto: Bryn Lennon/Getty Images

Samtidig fik den 19-årige østjyde at føle, hvordan det er at være på et fransk team, når den franske side af garagen leverer.

Pitvæggen og strategen lod ikke til at bruge mange øjeblikke på Lundgaards løb. Ganske enkelt valgte de den værst tænkelige variant.

Udfordringen var, at komme forbi Nissany.

Bag Lundgaard løste Uni-Virtuosi det på to forskellige måder.

Felipe Drugovich pittede tidligt, fik fri luft og lavede et så effektivt ‘undercut’, at brasilianeren endte på tredjepladsen - med lidt hjælp fra andres fejl.

Fra startpositionen som tier begyndte Guanyu Zhou på samme dæktype som Christian Lundgaard. Da proppen Roy Nissany pittede, blev kineseren ude og kørte langt, hvilket udløste en femteplads.

Men ART Grand Prix valgte i stedet at pitte Lundgaard samtidigt med Nissany og prøve at overhale ham på et hurtigere pitstop. Det lykkedes ikke, og Lundgaard pådrog sig samtidigt fem sekunders straf for at køre for hurtigt i pitlanen.

Bag Nissany fungerede ‘undercuttet’ for en række andre kørere.

Danskeren sluttede tier, men blev grundet straffen kvalificeret 12’er.

HER KAN DU LÆSE mere om den overraskende kvalifikation til selve F1-grandprixet.

Stillingen i mesterskabet efter seks af 24 løb er skrækkelig læsning med danske øjne.

Alpines-akademiets kineser Guanyu Zhou fører foran Alpines australier Oscar Piastri med Lundgaards teamkammerat Théo Pourchaire på tredjepladsen.

Ferrari-junioren Robert Shwartzmans havde også en forfærdelig weekend, hvor et kikset pitstop kostede ham andenpladsen. Dan Tictum smed selv sin podieplacering på et for satset overhalingsforsøg.

F2-stilling efter første afdeling 1. Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi) 68 point 2. Oscar Piastri (Prema) 52 point 3. Théo Pourchaire (ART) 47 point 4. Dan Ticktum (Carlin) 38 point 5. Liam Lawson (Hitech) 36 point 6. Robert Shwartzman (Prema) 30 point 7. Felipe Drugovich (Uni-Virtuosi) 29 point 8. Jehan Daruvala (Carlin) 29 point 9. Richard Verschoor (MP) 23 point 10. Jüri Vips (Hitech) 22 point 11. Ralph Boschung (Campos) 22 point 12. Christian Lundgaard (ART) 16 point Vis mere Vis mindre

