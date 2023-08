Lunkne over for forsøg

For anden gang i denne sæson eksperimenterer F1 under tidtagning; Haas-duoen mener dog ikke, at det gør den store forskel

MONZA (Ekstra Bladet): Lørdagens tidtagning på Autodromo Nazionale Monza er altid en sjov størrelse med et stort element af taktik. En slipstrøm fra en foranliggende bil betyder ofte forskellen mellem at gå videre eller tidlig exit.

I år får kampen mod uret på en enkelt omgang endnu et element.

For anden gang i denne sæson forsøges et eksperiment, hvor typen af dæk til hver runde i kvalifikationen er obligatorisk for alle.

Først hårdt i Q1, så medium og det bløde må først bruges i Q3.

Begge Haas-kørere er åbne over for eksperimentet, men i sidste ende kun lunkne over effekten.

- Jeg synes ikke, det gjorde den store forskel i Ungarn ud over måske lidt mindre tid på banen under træning, siger Kevin Magnussen, der har et andet forslag.

- Jeg synes en god måde at formindske antallet af dæk, vi bruger, ville være at se på hele formatet til tidtagning. Måske lave en shoot-out med kun en omgang per kører ligesom i gamle dage. Det ville spare mindst fire sæt, mener danskeren.

Fans er vigtigst

I Ungarn røg Magnussen tidligt ud sammen med blandt andre George Russell (Mercedes), mens Nico Hülkenberg nåede Q3.

Alligevel er tyskeren ikke vildt begejstret.

- Første gang, vi prøvede den anderledes dæk-strategi var i Budapest, og jeg synes, at vi skal være åbne over for ændringer, men vi må ikke gå på kompromis med underholdningen og tiden på banen for de fans, som kommer for at se os.

Til lørdagens tidtagning må soft-dækket kun benyttes i Q3. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Ud fra et bæredygtighedsprincip støtter jeg forsøget om at se på antallet af dæk, men det skal fungere i praksis uden at hæmme holdene, mener Hülkenberg.

I det hele taget forventer han en barsk weekend på Haas’ anden hjemmebane.

- Det er en ‘lav downforce’-bane, så jeg forventer ikke en nem weekend, men vi går ud og får samlet data, som forhåbentlig kan hjælpe os i resten af sæsonen.

Ingen konklusion

Til de kommende løb fortsætter evalueringen af opgraderingerne fra Holland; en ny frontvinge, en ny næse og ny bremsekøling bagtil, som gerne skulle modvirke, at dækkene hurtigt bliver for varme.

Zandvoort gav ikke entydige svar.

- Det var svært at komme til bunds i med tricky vejr, og de uheld vi havde under træning. Så vi fik aldrig noget godt data, siger teamchef Günther Steiner.

- Især Kevin mente, at det var en forbedring, men det skal bekræftes henover de kommende løb. På Monza er det også svært at nå en konklusion på grund af banens karakterer med høje hastigheder.

- Jeg tror, at vi nemt kan få stabilitet i bilen, men vi har brug for fart, og det fortsætter vi med at arbejde på, siger Steiner.