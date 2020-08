Lussing til Kevin: - Latterligt

Kun dæktyperne er anderledes sammenlignet med sidste weekends tidtagning på Silverstone, men hos Haas-teamet var rollerne byttet rundt.

For en uge følte Kevin Magnussen sig godt tilpas, mens Romain Grosjean slet ikke kunne finde ud af, hvad der var op og ned på VF-20’eren.

Lørdag kørte franskmanden et par fremragende omgange og kørte kvalifikationens 14. bedste tid, hvilket er seriøst godt for Haas i denne sæson på en bane som Silverstone.

Foruden sin teamkammerat slog Grosjean begge Williams, begge Alfa Romeo og lukrerede på problemer hos Daniil Kvyat.

Da Renaults Esteban Ocon risikerer gridstraf for en meget klodset blokering af George Russell, kan der være endnu en placering at hente til weekendens bedste Haas.

Kevin Magnussen har været på hælene siden første træning og forstår ikke hvorfor.

- Det er bare ikke godt nok. Det har været en forfærdelig weekend indtil videre, sagde danskeren bagefter.

- Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Bilen er overhovedet ikke, som den var og føltes sidste weekend. Et eller andet fungerer ikke.

- Jeg mangler bare konstant et halvt sekund eller syv tiendedele til den anden bil, hvilket er latterligt, siger Magnussen.

- Det er meget overraskende og frustrerende, at bilen ikke leverer, hvad vi ved, den kan. Vi prøver at finde ud af hvorfor. Der er masser af små udfald, og jeg har ingen selvtillid i den, konstaterer han.

For anden uge træk var Sebastian Vettel i problemer. Tyskeren kørte kun 12. bedste tid i sin Ferrari.

Som forventet blev Q2 en lidt bizar omgang. Pirelli har blødere dæk med højere tryk med til denne uge. Det blødeste, som man normalt bruger under kvalifikation, er værdiløst under løbet, så ingen havde lyst til gå videre til Q3 på det.

For så skal man også bruge det i selve løbet.

Kampen om pole-postion stod igen mellem Mercedes-teamets kørere, men denne gang var det Valtteri Bottas, som trak længste strå med en margen på 63 tusindedele til Lewis Hamilton. Det tyske team scorede dermed pole for otte år i træk på Silverstone ...

Den helt store overraskelse var Racing Point-vikaren Nico Hülkenberg, som imponerende med en tredjeplads foran Red Bulls Max Verstappen. Teamkammeraten i den lyserøde Mercedes blev sekser; dog stadig foran både Charles Leclerc og Alexander Albon.

