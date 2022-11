Lykkelig Haas-boss: - Det var IKKE bare held

- Det her er en overpræstation. Men det viser, at med hårdt arbejde, når muligheden viser sig, så får du resultatet, siger Günthers Steiner efter Haas-teamets første pole-position

Teamejer Gene Haas fik sin 70 års fødselsdagsgave en dag før tid, for uanset hvad der sker i lørdagens sprintløb og søndagens grandprix var Kevin Magnussens sensationelle pole-position i Brasilien et meget stort øjeblik for Formel 1’s yngste team.

- Vi har ventet syv år på det her, konstaterede teamchef Günther Steiner, som også kaldte denne fredag sit største øjeblik i Formel 1.

- Det vil jeg sige. Det er stort øjeblik. Jeg håber bare, at der kommer større. Det er ikke ovre.

- Det er den Kevin, vi gerne vil se. Han havde et par hårde løb efter sommerpausen, hvor han ikke var helt komfortabel, men da det gjaldt i dag, viste han, hvad han er i stand til.

Fra teamchefens synspunkt er det frugten af hårdt arbejde og en ægte teamindsats. Efter den fænomenale femteplads tilbage i sæsonpremieren var det også endnu en bekræftelse af, at beslutningen om at hente Kevin Magnussen tilbage var den rigtige.

Kevin Magnussen og Günther Steiner jubler sammen i pitlane. Foto: XPB/Press Association Images/Ritzau Scanpix

Nok så vigtige leverede hele teamet, da det gjaldt. Og så understregede Steiner, at der ikke var tale om rene tilfældigheder. Selv om Kevin Magnussen aldrig havde kørt hurtigste tid under normale tørre forhold, formåede danskeren under meget svære betingelser at sætte den perfekte omgang sammen foran både Red Bull, Mercedes og Ferrari.

Rent faktisk satsede italienerne forkert ved at sende Charles Leclerc ud på den forkerte dæktype, da det gjaldt.

- Nogle siger, at vi var heldige, men det var ikke bare held. Vi gjorde et godt stykke arbejde, og så udviklede tingene sig til vores fordel, fordi vi var i den rigtige ende af pitlane og udnyttede den position, sagde Günther Steiner til den skrevne presse i Brasilien efter fredagens tidtagning.

- Jeg vil ikke give en person hele æren. Hele teamet arbejdede sammen. Mark (Slade) holdt også Kevin fokuseret, og det er meget vigtigt i sådan en situation. Løbsingeniøren fortæller køreren, hvad der sker, og gør du det på den rigtige måde, får køreren selvtillid til at kunne køre sådan en omgang. Vi taler tiendedele på en våd racerbane.

- Sæsonen har været op og ned, og det her er en overpræstation. Men det viser, at med hårdt arbejde, når muligheden viser sig, så får du resultatet, siger Steiner.

Fredag aften sikrede Kevin Magnussen sig pole position i Sao Paulo efter en højdramatisk kvalifikation, der blev domineret af truslen om regn Se højdepunkter fra kvalifikationen.

Teamchefen forklarede den afgørende del af tidtagningen, ligesom som regnen truede, således:

- Vi vidste, at der var regn på vej. Spørgsmålet var, om det var bedst at køre ud på intermediates eller tørvejrsdæk. Da beslutningen var truffet, vidste vi, at vi skulle ud først. Men man vil hellere ikke for hurtigt ud, for det kunne begynde at regne, mens vi holdt der.

- Det hele fungerede rigtig godt. Vi tog beslutningen om at være de første, men de andre tænkte det samme, for de var ikke en time bag os.

- Kevin gjorde det fantastisk. Han satte omgangen sammen uden nogen former for referencer. Han var alene derude med en tom racerbane foran sig.

Dagens mand på Interlagos. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

Fra pitvæggen lød meldingen til kørerne, at de formentlig kun fik en chance for at sætte den afgørende omgang. I køen bag Magnussen holdt de to Ferrari og derefter de to Red Bull, der ligesom alle andre var ude under lignende forhold.

Alle fik muligheden for at sætte en tid, før George Russell kørte af og forårsagede et rødt flag. Selv om det fungerede til Haas’ fordel, var tidtagningen formentlig allerede her afgjort.

For regnen kom og tog til.

Max Verstappen lavede en fejl på sin omgang og meddelte over radioen allerede før det røde flag, at situationen nu var umulig.

- Det var meget svære betingelser for alle, når man hele tiden skulle være på det rigtige dæk. Begge vores kørere var hurtige med en undtagelse; da Mick kørte sin sidste omgang i Q1 på slicks.

- Jeg tror ikke, at han fik den rette følelses og var for langsom, men ellers gjorde han det godt, sagde Günther Steiner.

Jublende lykkelige: Se Kevin Magnussen blive lykønsket af Haas-staben en efter en

Fra sin startposition som 20’er får tyskeren det svært resten af weekenden.

Til lørdagens sprintløb gør teamet sig ingen illusioner om at køre med om de forreste placeringer.

- Jeg håber, at vi kan blive i pointene. Jeg drømmer ikke om, at vi kan vinde løbet. Det vigtigste for os er point.

Og han er pænt ligeglad med, at teamets første pole-position, fordi der er tale om en sprintløbsweekend, ikke udløser forreste startposition til selve grandprixet.

- En pole er en pole. Vi kan score point i sprintløbet, og hvis vi gør det godt der, kan vi få en god position til søndagens løb. Det er to muligheder med en pole, siger han.

