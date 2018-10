Lynchstemning hos Sauber: Kevin er farlig

SUZUKA (Ekstra Bladet): Fronterne er trukket op mellem Kevin Magnussen, Charles Leclerc og deres respektive bagland efter sammenstødet på anden omgang af Japans Grand Prix.

Danskerens tidligere chef og nuværende Sauber-boss Frederic Vasseur var så ophidset, at han ikke ville udtale sig om situationen til Ekstra Bladet, mens hverken Haas eller dommerne kunne se noget ulovligt.

Over radioen kaldte den kommende Ferrari-kører sin danske modstander for dum. Efter hjelm og kørerdragt var udskiftet med teamuniform faldt Charles Leclerc lidt ned.

Men monegaskeren var stadig den anden kører denne sæson, som kaldte Kevin Magnussen for ‘farlig’ - i foråret var den kommende Red Bull-kører Pierre Gasly ude med samme beskyldninger.

- For et eller to år siden var der en lignende situation med Kimi (Räikkönen) og Max (Verstappen) på Spa, hvor Max kiggede i spejlene, og så snart Kimi flyttede sig, gjorde Max det samme. Alle var dengang enige om, at det var en farlig manøvre.

- Jeg forstår ikke, hvorfor der ingen straf var, og jeg er nødt til at forstå hvorfor. Ellers gør jeg det næste gang. For mig er han farlig ved de her hastigheder, siger Charles Leclerc.

- Men jeg har ikke set billederne endnu. Om det ser skidt ud, eller alt er fint. Nogle gange viser billederne noget andet, end hvad vi føler i bilen.

- Jeg har kun kørt her et år, men den kører, jeg har haft de største problemer med, er Kevin. Jeg er ikke den eneste, som mener det, for jeg har talt med andre om det. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke bliver slået ned på kørere som disse. Det er ikke den rigtige måde, siger Leclerc.

Artiklen fortsætter under billedet.

Charles Leclerc var en skuffet mand efter sit exit i Japan. Foto: AP

Dommerne skred ikke ind. Og teknisk set var det faktisk monegaskerens kørsel, som blev undersøgt.

Kevin Magnussen var skuffet over løbet, da Ekstra Bladet talte med ham efter løbet. Og helt uforstående over kritikken.

- Det er ham, der rammer mig. Da jeg kører til den ene side, følger han med, så bestemmer jeg mig for at køre til højre. Han rammer mig på baghjulet, så jeg kan ikke rigtig se, hvad der er for ham at brokke sig over.

Anklagerne afviser han at kommentere.

- Jeg gider ikke til at svine de andre kørere til i pressen, siger Kevin Magnussen.

På Haas-teamet er der 100 procent opbakning. Ikke kun af princip, for Günther Steiner forsvarer altid sine folk. Teamchefen var nærmest irriteret over vreden fra Sauber.

- Ingen har kunnet fortælle mig, hvorfor de er ophidsede. Kevin bremsede ikke. Han skubbede ham ikke af. Han rykkede over til sin linje, og Charles kører ind i ham? Hvad kan Kevin gøre? Skulle han lukke ham forbi, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Sammenligningen med Max Verstappen-situationen fra Spa i 2016 afvises blankt. Den handlede om at bevæge sig under nedbremsning, men i dette tilfælde kom forsvaret før bremsepunktet.

Kevin afviser nyt forslag: 'Lyder rimelig dumt'

Se også: Grosjean erkender: Kevin-kollision var lavpunktet

Se også: Udskældte Kevin forsvarer sig i opsigtsvækkende besked

- Han (Charles) er nødt til at vurdere, hvad han kan gøre og IKKE gøre. Og lade være med at blive ophidset på andre. Han kørte ikke ind i siden på ham. Fordi Kevin var klart foran og kunne bevæge sig foran ham. Han (Charles, red.) tog en risiko.

- Jeg er ved at blive træt af det. Hvis du har et problem, så giv Kevin skylden. Det er helt normalt, siger Steiner.

Begge kørere udgik af løbet.

Kevin Magnussen døjer med sit ry og var senest i stormvejr, efter han blev straffet for en blokering af Pierre Gasly i Baku - få hele historien om den danske bad boy her

Ikoniske Suzuka: Død, drama og verdensmesterskaber

Kevins F1-fremtid sikret til 2020: Få ALLE detaljerne

Debriefing fra Sochi: Detaljen Haas-bossen tier om