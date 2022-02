Må aldrig ske igen

Lewis Hamilton bifalder ændringerne i Formel 1, men benægter, at han overvejede at stoppe karrieren efter den kontroversielle finale i Abu Dhabi

En sølle omgang var Lewis Hamilton fra en ufattelig sæsonafslutning med fire sejre i træk og sit ottende individuelle verdensmesterskab.

Herefter druknede alt i kontroverser om safetycar-regler.

Men hvis Formel 1-fanatikere synes, at den 37-årige brite var noget særligt sidste år, så bare vent til denne sæson.

Sådan lød budskabet, da Sir Lewis Hamilton for første gang siden Abu Dhabi talte med udvalgte journalister - heriblandt Ekstra Bladet - i forbindelse med lanceringen af Mercedes’ nye W13-racer.

På podiet i december sagde han enkelte ord, og midt i skuffelsen var den efterfølgende samtale med Max Verstappen glemt i forvirringen. Men der var ingen vrede rettet mod hverken den hollandske verdensmester eller Red Bull.

Stemningen var god hos Mercedes under lanceringen, og der ses udelukkende frem mod 2022-sæsonen. Foto: Steve Etherington/Mercedes

Selv om Formel 1’s største kører har været i otte ugers flyverskjul omgivet af sin familie, kom et karrierestop aldrig på tale.

- Helt ærligt, så overvejede jeg det ikke, sagde Lewis Hamilton.

- Det var et øjeblik, hvor jeg mistede lidt tro på systemet. Generelt er jeg et meget målbevidst menneske, og øjeblikke som disse kan definere en karriere. Jeg nægtede, at den skulle definere min, så jeg er fokuseret på at være den bedste, jeg kan blive og vende stærkere tilbage.

Afskedigelsen af løbschefen Michael Masi og det nye system med flere og yderst erfarne løbschefer, som får opbakning af et system inspireret af fodboldens VAR-dommere, bliver bifaldt af Mercedes-stjernen.

- Vi kan ikke ændre fortiden, og intet vil ændre, hvordan jeg havde det i øjeblikket, og hvordan jeg havde det med situationen, men det er godt, at FIA tager skridt mod forbedringer. Ansvarlighed er nøglen. Vi skal sørge for, at det her aldrig sker for nogen igen i den her sport. Og vi skal sikre, at ændringerne sker, og at reglerne bliver brugt fair og konsistent, siger han.

Med W13'eren går Mercedes tilbage til sin vante sølvgrå farve. Foto: Steve Etherington/Mercedes

Hamilton stemplede helt ud fra sociale medier, hvor bølgerne efterfølgende gik meget højt mellem britens fangruppe og Verstappens fans. Williams-køreren Nicholas Latifi, hvis ulykke sendte den altafgørende safetycar på banen, blev udsat for dødstrusler og måtte tilknytte en bodyguard.

- Jeg tog kontakt til Nicholas og fortalte, at han havde min fulde støtte. Ingen fortjener hån på sociale medier.

2021-sæsonen var på alle måneder mindeværdig, men afslutningen får ingen indflydelse på rivaliseringen og den interne respekt mellem Hamilton og Max Verstappen.

- Det har intet at gøre med Max. Max gjorde alt, hvad en kører ville gøre, når han fik muligheden. Han er fantastisk konkurrent, vi går ind til endnu et slag og vokser forhåbentlig fra de oplevelser, vi havde gennem sidste sæson.

- Jeg har ingen problemer med ham og bærer ikke nag til nogen. Jeg bevæger mig fremad og dvæler ikke ved fortiden, siger Hamilton.

Mercedes-teamchef Toto Wolff tog også afstand fra den hårde tone på internettet med beskyldninger om frarøvede titler og aftalt spil.

- Intet var aftalt spil. Det var omstændigheder og beslutninger, som var uden præcedens, og som for os kom som et chok.

George Russell er Lewis Hamiltons nye teamkammerat, men den unge brite har længe været en del af Mercedes-teamet, så de kender hinanden godt. Foto: Steve Etherington/Mercedes

Østrigeren bifalder imidlertid ændringerne i løbenes dommersystem fra det internaionale motorsportsforbund, FIA, og kalder dem nødvendige.

- Rollen som løbschef er ikke nem. Nu får vi to meget erfarne herrer deroppe, men strukturen, som bygges omkring dem, er essentiel.

- De seneste år har vi set lidt freestyling i tolkningen af reglerne, så jeg er glad for den nye præsidents tiltag.

Dog afviser Wolff studehandler, hvor Mercedes krævede den nu tidligere løbschef Michael Masi fyret.

- Vores droppede anke kædet sammen med nogen, som forlader FIA, er ikke sandt. Men jeg mener, at det var nødvendigt at ændre, hvordan både sportslige og tekniske beslutninger bliver truffet. Sidste år var en stor sæson, men det skabte polarisering med nogle beslutninger, som ikke altid var nemme at forstå, siger Wolff.

