MIAMI (Ekstra Bladet): Skråt bagved Kevin Magnussen søndag i Miamis Grand Prix holder en franskmand med en klar mission.

- Store point er på bordet, og målet er at overhale Kevin så hurtigt som muligt i løbet, for de ser ud til at kæmpe lidt med dækkene, siger Pierre Gasly til Ekstra Bladet.

- Hvis jeg kan komme forbi, venter der et dejligt løb foran mig.

Alpine-køreren starter femmer og kan se flere scenarier ovenpå den overraskende kvalifikation med chok i både Q1, Q2 og Q3.

- Jeg vil ikke blive overrasket, hvis der bliver dannet et tog af biler, men der er en del kørere ud af position.

- Lewis er ikke det rigtige sted (P13), Lance er ikke det rigtige sted (P18). Du har Max (P9), Charles (P7), og det kan skabe nogle huller, give DRS til andre og måske skabe noget bedre end sidste år.

Pierre Gasly drømmer om hurtigt at have Kevin Magnussens Haas i sine sidespejle. Foto: Chris Graythen/Ritzau Scanpix

Max Verstappen stryger mod podiet, men Charles Leclerc kan få det lidt sværere, lyder Gaslys vurdering.

- Jeg tror, Red Bulls fordel er for stor, så Max kommer mod fronten hurtigt, ikke nemt, men han kommer tilbage. For Charles bliver det måske lidt sværere. På nogle baner har vi nogenlunde samme fart som dem (Ferrari), så man ved aldrig.

Kevin Magnussen tager franskmandens mission med sindsro.

- Han kan bare komme an, lyder det kækt.

- Det er tidligt i mesterskabet. Jeg tager ikke massive risici, og det gør Gasly heller ikke. Men vi vil prøve at gøre det bedste, selvfølgelig. Det er et vigtigt race for os, og jeg starter i P4, så vi kan forhåbentligt få noget ud af det.

Målet søndag for Haas er først og fremmest point - gerne med begge biler. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Længere nede bagved får Aston Martins Lance Stroll svært ved at komme hele vejen igennem feltet. Bilen er god nok til podiet, men teamet forsøgte at komme videre fra Q1 på kun et sæt dæk.

Satset kiksede, da banen blev hen ved et sekund hurtigere.

Verdensmesteren Max Verstappen var ret træt af sin fejl på 'banker-omgangen', som betyder, at han starter nier. Målet er 'mindst andenpladsen', som hollænderen formulerede det.

- Med vores fart burde vi have chancer for hurtigt at komme fremad. Jeg håber bare ikke, at det bliver et DRS-tog, for så er jeg i problemer.

Flere faktorer er i spil.

Væk fra racinglinjen er der ikke meget greb demonstreret af de mange uheld henover weekenden.

Men umiddelbart tyder det på en ulempe til alle der starter i det beskidte spor; det vil sige alle med en lige startplacering.

Grebet kan dog meget vel blive vasket væk for alle. Vejrudsigten siger 60 procents sandsynlighed for tordenbyger i timerne op til løbet.

Hvad er Kevin Magnussens styrker og svagheder, hvordan er han som racerkører og person. Danskerens løbsingeniør Mark Slade løfter sløret.

