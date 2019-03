Målløs Haas-boss: - Smertefuldt

SAKHIR (Ekstra Bladet): De grå stænk i Günther Steiners hårpragt blev flere, som han iagttog søndagens skuffelse fra Haas’ pitvæg.

Hverken under eller umiddelbart efter løbet, forstod teamet, hvorfor VF19’eren opførte sig, som den gjorde.

- Det eneste tidspunkt, vi havde styr på farten, var, da vi parkerede den. Og det var en velsignelse, for det var smertefuldt at sidde at se på, siger teamchefen til Ekstra Bladet.

Målet var ‘best of the rest’ til Kevin Magnussen, men farten var forduftet fra første omgang.

- Vi ved bare ikke, hvad der skete. Jeg burde være mere nedtrykt, men jeg er ikke engang sur. Jeg er bare målløs over, hvordan farten kunne forsvinde henover natten ovenpå den kvalifikation. Det er så mærkeligt.

- Vi tester her tirsdag og onsdag, så vi har en mulighed for at finde ud, hvad der skete, siger han.

Kevin Magnussen konfererer med chefingeniør Ayao Komatsu og sin løbsingeniør Gary Gannon før løbet. Foto: Jan Sommer

I 2017 kom og gik lignende problemer med at få dækkene tændt på den rigtige måde. Sidste år var de stort set løst, og Pirellis gummi drillede kun for alvor under et par kvalifikationer.

- Det er endnu ikke et deja-vu, for det er kun sket en gang, og vi er endnu ikke sikre på, hvad der præcist var galt. I 2017 skete det flere gange. Men vi er alle overraskede. Fra kørerne til ingeniørerne, som var sådan: Wow, hvad skete der lige der?

Gennem fartmålingerne så VF19’eren ikke hurtig ud. Ferrari-motoren fejler ingenting, så den kan have et problem med for meget luftmodstand.

- Vores fart på langsiderne var ikke strålende. Ved første glimt var jeg enig med Kevin; den var langsom, men med de her DRS-vinger skal det undersøges i bund. Hvem havde DRS, hvem havde det ikke og så videre, siger Steiner.

