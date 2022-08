Måtte opgive Top Gun-rolle: - Det sværeste opkald

Lewis Hamilton er en mand, der typisk realiserer sine drømme.

Den syvdobbelte Formel 1-verdensmester kan med sin stjernestatus og en personlig formue på 2,5 milliarder kroner som regel få tingene til at ske - men det kan også gå galt for den 37-årige brite.

Således afslører han i et interview med Vanity Fair, at han havde fået en drøm til at gå i opfyldelse, da han fik tildelt en rolle i den nye Top Gun-film, Top Gun 2: Maverick, sammen med sin ven Tom Cruise. Men også at drømmen brast, da han på grund af sit arbejde måtte opgive projektet:

- Grundlæggende er jeg ven med Tom ... Cruise. Et af de sødeste mennesker, man kan forestille sig. Han inviterede mig med på et filmset for nogle år siden, da han optog Edge of Tomorrow, og så har venskabet bare udviklet sig derfra.

- Og da jeg hørte, at toeren skulle produceres, tænkte jeg, 'Oh my god, jeg bliver nødt til at spørge ham'. Jeg sagde, 'jeg er ligeglad med, hvilken rolle det bliver. Jeg vil endda stå i baggrunden og feje'.

Cruise var med på ideen, og Lewis Hamilton fik mere, end han havde håbet på. For han fik en rolle i filmen, men det blev ikke som gadefejer. Derimod som en af piloterne i filmen - altså en relativt central del af historien.

Desværre for Hamilton lå optagelserne til den senere kassesucces midt i afslutningen af den seneste Formel 1-sæson. Der kæmpede han en tæt kamp om VM-titlen med Max Verstappen, og han kunne derfor ikke forsvare at tage til USA og filme en Hollywood-film indimellem.

Derfor måtte han springe fra.

- Det var det sværeste opkald, jeg nogensinde har foretaget, siger han.

Lewis Hamilton har i år en andenplads som bedste resultat, og 2022 kan ende som den første sæson nogensinde uden en sejr. Han debuterede i 2007. Foto: Bernadett Szabo/Reuters/Ritzau Scapix

Hamilton er dog ikke helt færdig med Hollywood. For han er sammen med Brad Pitt, der skal spille en af hovedrollerne, en af producenterne på en film om Formel 1. Instruktøren er Joseph Kosinski, der også stod for Top Gun 2: Maverick - måske en af grundene til, at Hamilton i første omgang var inde i varmen til den film.

I Formel 1-filmen vil racerkøreren dog ikke optræde foran kameraet, men har bidraget med viden, så filmen bliver så autentisk så muligt og ikke et Hollywood-glansbillede:

- Der er alt muligt lort i manuskripterne, fordi de amerikanere, der skriver det, først for nyligt er blevet bekendte med Formel 1, siger Hamilton.

Han har selv haft et mareridt af en sæson indtil videre, da hans Mercedes ikke har været så overlegen, som den har været de seneste otte sæsoner. Derfor indtager han efter 13 af 22 grandprixer blot en sjetteplads i VM-stillingen, og han er skuffende også overgået af holdkammerat George Russell.

Han kan dog efter sommerferien forsøge at rette lidt op på det. Første løb er 28. august på den belgiske Spa-bane, hvor Hamilton tidligere har sejret fire gange.

