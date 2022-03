Måtte presse fruen

Da teamchef Günther Steiner ringede, kunne Kevin Magnussen ikke sige ja hurtigt nok. Men der var lige en vigtig person mere, han skulle have overtalt.

Fru Louises begejstring var lidt mere afmålt. Deres datter Laura er godt et år gammel, og Formel 1-kalenderen med 23 løb er temmelig krævende.

- Jeg har været hjemme det meste af året med hende, hvilket har været helt og aldeles fantastisk. Så hun skulle tænke over det. Men jeg lagde en del pres på hende, siger Kevin Magnussen.

Sergio Pérez er en anden kører, som også har fået hustru og børn, mens han har været i Formel 1. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Parret var flyttet hjem til Danmark og har nydt tiden som småbørnsforældre.

- Det var en del af overvejelserne, at vi nu er en familie, at vi har et lille barn, som vil være det vigtigste, men det blev hurtigt ret klart, at det kan vi godt administrere, uddyber Magnussen til Ekstra Bladet.

- Det kan godt være, at det vil være sværere, hvis hun gik i skole, men jeg nyder den her mulighed, og både Louise og Laura er med her i Bahrain. I morges havde jeg Laura med i paddocken, og det er supermærkeligt at få lov at kombinere de to ting..

- Formel 1, som har været så vigtig en del af mit tidligere liv, og Laura, som er blevet det vigtigste nu. Nu skal jeg kombinere de to ting, så det er super følelsesladet og spøjst, siger han.

Kevin Magnussens kone, Louise Gjørup, og datteren Laura - her til Le Mans i august - er med i Bahrain. Foto: Jan Sommer

Ellers gik bekymringerne mest på, hvilken stand Haas-teamet er i efter to meget svære sæsoner.

- Jeg havde nogle bekymringer om, hvad nu hvis vi skal køre nede bagved igen, og om det ville være sjovt, men med det nye reglement i år kommer der nogle muligheder for fremskridt. Den mulighed var for god til at lade gå.

- Jeg tænkte også på at jeg stadig kun er 29 år gammel, så der er ikke ret mange grunde til ikke at tage den her mulighed, specielt når man tænker på, hvor glad jeg blev, da Günther ringede.

- Jeg så Formel 1-løb på tv og havde det godt med det, så jeg troede, at det var et lukket kapitel, men jeg følte mig så begejstret for den her mulighed for at lave endnu et comeback. Enhver, der kører Formel 1, er ekstremt heldig, og hvis man får muligheden, skal man gribe den, siger han.

