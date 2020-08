Måtte rense luften: Ordkrig

Efter kontroverser forsøger Lewis Hamilton og Romain Grosjean nu at danne en ny fælles front mod racisme - lidt af et minefelt, mener Kevin Magnussen

Lewis Hamilton holdt ikke igen med kritikken efter Ungarns Grand Prix.

Den foreløbigt tredje markering af sportens kamp mod racisme var forhastet og blev ifølge den seksdobbelte verdensmester hverken taget seriøst af det internationale motorsportsforbund, FIA, de kommercielle ejere eller kørernes tillidsmand Romain Grosjean.

- Det er folk, som ikke er vokset op med racisme, og som ikke forstår det, fordi det ikke berører dem, sagde briten, som har en sort far, en hvid mor og identificerer sig som sort.

Mens alle kørerne dannede fælles front bag budskaberne ‘End Racism’ og Formel 1’s ‘We Race as One’ til sæsonpremieren, haltede det mere til de følgende løb.

Hvem knæler, hvem knæler ikke? Allerede fra det andet løb i Østrig glemte nogle af kørerne deres T-shirts, ligesom andre kom for sent i den corona-sammenpressede startprocedure.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Kun til det første løb i Østrig var der ordentlig styr på ceremonien før grandprixet. Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Romain Grosjean havde talt på vegne af de kørere, som ikke følte, at kampen mod racisme skulle markeres før hvert eneste løb, hvilket faldt Lewis Hamilton for brystet. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Hele vejen igennem er Hamilton gået enegang med sit budskab om ‘Black Lives Matter’ og ikke det fælles ‘End Racism’, mens andre kollegaer i krogene ikke var enige i, at der skulle afholdes en ceremoni før hvert eneste løb.

Efter Ungarn måtte briten og Romain Grosjean rense luften i en 45 minutter lang telefonsamtale.

Franskmanden repræsenterer F1-kollegaerne i kørernes organisation, GPDA, hvor også Ferraris Sebastian Vettel er en ledende skikkelse.

- Vi er to repræsentanter, og der er måske syv-otte kørere, som ikke synes, at ceremonierne skulle fortsætte på samme måde som i løb et. Jeg sagde til Lewis, at måske sagde jeg det forkert, men som en af repræsentanterne og fordi Sebastian trak i retningen af at fortsætte, talte jeg på vegne af den anden gruppe. Det var nok det forkerte at gøre, forklarede Romain Grosjean på Silverstone.

Her understregede Lewis Hamilton senere på dagen, hvor meget han værdsatte den franske Haas-kører, og hvordan situationen blev håndteret.

- Jeg var allerede imponeret af vores samtale efterfølgende og hans tilgang til den. Først kontaktede han mig efter løbet for at tale, så jeg ringede til ham, og vi havde en fantastisk samtale, som var ret informativ for os begge. Faktisk har vi mere til fælles, end vi først troede, sagde briten.

Sportens magthavere blev også involveret, så kørerne får lidt mere tid i programmet før grandprixet til at sende et fælles budskab.

Kevin Magnussen understreger, at han naturligvis er imod racisme, men den danske Haas-kører ønsker ikke at støtte specifikke organisationer som eksempelvis BLM. Foto: Bryn Lennon/Pool/Ritzau Scanpix

Se også: Formel 1-felt splittet: Kevin falder på knæ

Se også: Klar til chok-comeback

For Kevin Magnussen er hele situationen lidt af et minefelt.

- Det er svært, for det er meget få mennesker, som ikke går ind for at udrydde racisme. Det er svært som sportsmand og offentlig person at vide, hvordan det, man gør, bliver modtaget hos omverdenen, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Det er ret åbenlyst, synes jeg, at vi alle sammen går ind for at inkludere og stoppe racisme, men jeg har heller ikke lyst til at støtte nogle politiske organisationer, som står for ting, jeg ikke selv står for.

- Det er en organisation, der hedder BLM, som jeg overhovedet ikke kan identificere mig selv med, og nogle gange kan det være svært at vide, hvordan man kan støtte bevægelsen mod racisme uden at støtte en politisk organisation. Det er der, udfordringen ligger for mig, for jeg kan 100 procent støtte op om at gå imod racisme, siger Kevin Magnussen.

Til den første markering var Kevin Magnussen blandt de kørere, som faldt på knæ. LÆS HER hvorfor.

Debriefing fra Ungarn: Kørerkabale hos Haas

Kevins egne biler: De første, største og fedeste