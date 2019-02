Måtte udskifte Kevin: For tidlig fyraften

MONTMELO (Ekstra Bladet): Første dag bag rattet på VF19’eren for Kevin Magnussen forløb alt andet end gnidningsfrit.

Første omgang var over en time forsinket på grund af et teknisk problem, da motoren skulle startes.

Hen på eftermiddagen var der for tidlig fyraften til den danske racerkører. Sædet i raceren skulle justeres, fordi han sad forkert uden frit udsyn henover kanten af cockpittet.

Så teamet var nødt til at sætte testkøreren Pietro Fittipaldi ind til sidste for at udnytte den begrænsede banetid.

Kevin Magnussen nåede ‘kun’ 59 omgange, hvor målet var et trecifret antal. Ikke mindst efter det kun blev til 65 omgange til teamkammeraten Romain Grosjean på første testdag.

Problemer med sædet betød, at Kevin Magnussen måtte holde fyraften halvanden time for tidligt. Foto: Jan Sommer

Undervejs noterede Haas’ dansker sig for tredjehurtigste tid på et tidspunkt, hvor fokus for holdene er på alt andet end at sætte en enkelt hurtig opgave sammen.

Ferraris Charles Leclerc toppede tiderne, men nok så imponerende var driftsikkerheden hos italienerne - han nåede 157 omgange.

For anden dag i træk klemte McLaren sig ind på andenpladsen. Med et gloryrun til sidste på bløde dæk var den britiske rookie tættest på Ferrari.

Kevin Magnussen og Haas fik ikke kørt så mange omgange, som de havde forestillet sig. Foto: Jan Sommer

Lumsk Haas-følelse: Bedre end sidste år

Dagens største drama var et mindre crash fra Pierre Gasly, da han for første gang begyndte at presse raceren og var på vej mod sit personligt bedste for dagen.

Det afsluttede også Red Bulls dag for tidligt, men forinden havde franskmanden nået 92 omgange, og uheldet var ikke alvorligt.

Onsdag sidder testkører Pietro Fittipaldi i bilen for Haas om formiddagen, inden Romain Grosjean overtager efter frokost.

F1 vintertest - dag to Charles Leclerc (Ferrari) 1.18,247 minutter - 157 omgange Lando Norris (McLaren) 1.18,553 minutter - 104 omgange Kevin Magnussen (Haas) 1.19,206 minutter - 59 omgange Alexander Albon (Toro Rosso) 1.19,301 minutter - 132 omgange Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.19,312 minutter - 101 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.19,535 minutter - 89 omgange Pierre Gasly (Red Bull) 1.19,814 minutter - 92 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.19,837 - 95 omgange Daniel Ricciardo (Renault) 1.19,886 minutter - 28 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.19.928 minutter - 74 omgange Lance Stroll (Racing Point) 1.20,433 minutter - 79 omgange Pietro Fittipaldi (Haas) 1.21,849 minutter - 13 omgange

